Canada: voor het eerst inheemse rechter benoemd in Hooggerechtshof

De Canadese premier Justin Trudeau heeft vrijdag Michelle O’Bonsawin benoemd tot lid van het Hooggerechtshof. Het is voor het eerst in de Canadese geschiedenis dat het hoogste gerechtsorgaan van het land een rechter uit de inheemse gemeenschap krijgt.

O’Bonsawin maakt deel uit van de inheemse Abenaki-gemeenschap. Ze was tot nu toe als rechter actief in Ontario. Ze specialiseerde zich tijdens haar loopbaan onder meer in geestelijke gezondheid en mensenrechten. ‘Als inheemse vrouw die opgroeide in het noorden van Ontario, ben ik gaan inzien dat er behoefte is aan toegewijde individuen om een sterke en representatieve stem te geven aan hen die niet voor zichzelf kunnen spreken’, zo heeft ze volgens de regering in haar motivatiebrief geschreven. O’Bonsawin spreekt vloeiend Engels en Frans. Premier Trudeau had beloofd om daar rekening mee te houden, nu het gebruik van het Frans in Canada steeds verder afneemt.

Het is al de tweede spraakmakende benoeming op rij in het Canadese Hooggerechtshof. Vorig jaar werd met Mahmud Jamal voor het eerst een niet-witte rechter benoemd.