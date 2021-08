De Amerikaanse staat Californië verplicht de vaccinatie tegen covid-19 voor leerkrachten en schoolpersoneel. Wie niet gevaccineerd is moet zich regelmatig testen op het coronavirus.

Dat heeft gouverneur Gavin Newsom woensdag aangekondigd in een school in Oakland. De vaccinatie is het beste instrument om de pandemie te bestrijden en om scholen open te houden, aldus de Democraat.

NEW: California will be the first state in the nation to require all teachers and school staff to show proof of vaccination or submit to regular testing.



Vaccinations are free, effective and keep our communities safe. https://t.co/iSjTGFPuMl — Gavin Newsom (@GavinNewsom) August 11, 2021

Califonië, de staat met de meeste inwoners, wordt zo de eerste Amerikaanse staat die dergelijke verplichting invoert voor volgend schooljaar. De 300.000 leerkrachten of ander personeel op de scholen zullen dus een vaccinatiebewijs moeten voorleggen of elke week een test moeten ondergaan. De staat besliste eerder ook al dat alle ambtenaren en ander personeel van de staat en het zorgpersoneel een vaccinatiebewijs moet voorleggen of zich regelmatig moet laten testen. Ook was Californië de eerste staat om eind juli opnieuw een mondmakserplicht binnen op openbare plaatsen in te voeren.

De maatregelen zijn een reactie op de snelle verspreiding van de deltavariant van het virus in de VS. Het aantal coronabesmettingen stijgt snel, vooral bij mensen die niet gevaccineerd zijn.

