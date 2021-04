Een commissie van het Braziliaanse parlement is dinsdag begonnen met een onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis van president Jair Bolsonaro.

Bolsonaro wordt ervan beschuldigd de aankoop van coronavaccins eerst te hebben geweigerd en dan te hebben vertraagd, en ook federale middelen voor de strijd tegen de pandemie te hebben verduisterd. De commissie zal zich ook buigen over beschuldigingen van nalatigheid en corruptie in verband met het dodelijke tekort aan zuurstof in Manaus, een stad in het Amazonewoud.

De rechts-populistische Bolsonaro heeft de coronapandemie steeds geminimaliseerd. Hij weigerde ook bepaalde coronamaatregelen op te leggen uit economische overwegingen en zaaide twijfel over het nut van vaccins. Hij pleitte daarentegen voor het gebruik van medicatie die niet door experts worden aangeraden, zoals hydroxychloroquine.

De parlementaire commissie heeft 11 leden, de meesten van hen tegenstanders van Bolsonaro of politici die neutraal zijn tegenover hem. De commissie kreeg een mandaat van 90 dagen, dat vernieuwd kan worden. Het eindrapport kan dienen als de basis om een afzettingsprocedure tegen de president op te starten.

Het groen licht voor zo'n procedure moet wel van de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers komen, die beschouwd wordt als een aanhanger van de regering van Bolsonaro.

Volgens de meest recente gegevens kwamen er in Brazilië al 391.936 mensen om door COVID-19. Enkel in de Verenigde Staten, India en Mexico kwamen meer mensen om het leven. In de eerste vier maanden van het jaar vielen er evenveel doden door de gevolgen van een coronabesmetting als in heel 2020.

Bolsonaro wordt ervan beschuldigd de aankoop van coronavaccins eerst te hebben geweigerd en dan te hebben vertraagd, en ook federale middelen voor de strijd tegen de pandemie te hebben verduisterd. De commissie zal zich ook buigen over beschuldigingen van nalatigheid en corruptie in verband met het dodelijke tekort aan zuurstof in Manaus, een stad in het Amazonewoud. De rechts-populistische Bolsonaro heeft de coronapandemie steeds geminimaliseerd. Hij weigerde ook bepaalde coronamaatregelen op te leggen uit economische overwegingen en zaaide twijfel over het nut van vaccins. Hij pleitte daarentegen voor het gebruik van medicatie die niet door experts worden aangeraden, zoals hydroxychloroquine. De parlementaire commissie heeft 11 leden, de meesten van hen tegenstanders van Bolsonaro of politici die neutraal zijn tegenover hem. De commissie kreeg een mandaat van 90 dagen, dat vernieuwd kan worden. Het eindrapport kan dienen als de basis om een afzettingsprocedure tegen de president op te starten. Het groen licht voor zo'n procedure moet wel van de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers komen, die beschouwd wordt als een aanhanger van de regering van Bolsonaro. Volgens de meest recente gegevens kwamen er in Brazilië al 391.936 mensen om door COVID-19. Enkel in de Verenigde Staten, India en Mexico kwamen meer mensen om het leven. In de eerste vier maanden van het jaar vielen er evenveel doden door de gevolgen van een coronabesmetting als in heel 2020.