Ongeveer 2300 Braziliaanse kinderen overleden al aan het coronavirus, zegt virologe Maria de Fátima Marinho de Souza. 'Maar in de officiële cijfers blijven zij onzichtbaar.'

De Braziliaanse virologe Maria de Fátima Marinho de Souza (Universiteit van São Paulo) doet onderzoek naar de gevolgen van sociale ongelijkheid in de gezondheidssector tijdens de pandemie. Volgens haar berekeningen zijn er in Brazilië al een half miljoen mensen overleden aan het coronavirus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er in Brazilië sinds het begin van de pandemie ongeveer 1000 kinderen gestorven aan covid-19. U hebt die cijfers nu aanzienlijk bijgesteld. Waarom? Maria de Fátima Marinho de Souza: Omdat de officiële statistieken geen weergave zijn van de werkelijkheid. Alleen de kinderen bij wie covid-19 daadwerkelijk als de oorzaak van overlijden is vastgesteld, worden meegeteld. Meestal wordt als doodsoorzaak een vage omschrijving gegeven, zoals 'acute luchtweginfectie'. Maar het aantal luchtweginfecties is zo extreem toegenomen dat corona wel de oorzaak móét zijn. Normaal gezien worden er jaarlijks zo'n 15.000 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met luchtweginfecties, vorig jaar waren het er meer dan 62.000. Hoeveel kinderen zijn er volgens uw berekeningen gestorven aan covid-19? Marinho: We schatten het aantal sinds maart 2020 op ongeveer 2300. Daar zijn 400 baby's bij die het ziekenhuis nooit hebben verlaten. 864 baby's stierven in hun eerste levensjaar, en dit zijn nog maar de cijfers tot februari dit jaar, dus tot de besmettingen in Brazilië volledig uit de hand liepen. Hoe komt dat volgens u? Marinho: President Jair Bolsonaro zegt dat corona niet meer is dan een milde vorm van griep, alleen gevaarlijk voor ouderen en zieken. Uit besparingsoverwegingen wordt er nauwelijks getest, zeker niet bij kinderen en ook niet bij zwangere vrouwen. Die blijven in de cijfers dus onzichtbaar. Het is absurd. We leven in een land waar een grote groep die anti-abortus is het voor het zeggen heeft en er alles aan doet om het ongeboren leven te beschermen. Die christenen bekommeren zich blijkbaar niet om de kinderen die er al zijn. Alleen zo kan ik verklaren dat niemand die kwetsbare groep wil beschermen. Welke kinderen worden het zwaarst getroffen? Marinho: De meeste kinderen die sterven komen uit arme gezinnen, zij worden vaker blootgesteld aan het virus. Ze wonen in buurten waar afzondering bijna onmogelijk is. Steeds meer kinderen zijn ondervoed en hebben een verzwakt afweersysteem. De dood heeft in Brazilië ook een kleur. In São Paulo zijn er onder zwarte mensen van onder de dertig jaar tien keer meer doden gevallen dan onder hun witte leeftijdgenoten. In de Senaat zal een onderzoekscommissie nu uitleg geven over de rol van de regering in de desastreuze coronacijfers. Zal daar over de kinderen worden gesproken? Marinho: Vast en zeker. En niet alleen over de kinderen die gestorven zijn. We krijgen een generatie die zal opgroeien met chronische longproblemen en afwijkingen aan hart en nieren.