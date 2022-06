Biden: ‘VS zullen meer geavanceerde raketten en munitie aan Oekraïne leveren’

De VS zullen het Oekraïense leger voorzien van ‘meer geavanceerde raketsystemen en munitie’, waarmee ze de belangrijkste doelen op het slagveld in Oekraïne nauwkeuriger kunnen aanvallen.



Dat schrijft Biden in een opiniestuk voor The New York Times, onder de titel ‘Wat de VS wel en niet zullen doen in Oekraïne’.

De president noemt meer specifiek ‘Javelin-antitankraketten, Stinger-luchtafweerraketten, krachtige artillerie- en precisieraketsystemen, radars, onbemande luchtvaarttuigen, Mi-17-helikopters en munitie’.

De raketten moet ‘belangrijke doelwitten’ kunnen treffen ‘op het slagveld in Oekraïne’.

Eerder had Biden beslist geen langeafstandsraketten te zullen leveren, die het Russische binnenland kunnen bereiken, kwestie van de spanningen tussen de VS en Rusland niet verder op te drijven.

Het besluit om andere geavanceerde apparatuur wel te sturen, past volgens Biden in wat hij omschrijft als ‘Amerika’s duidelijke doel: we willen een democratisch, onafhankelijk, soeverein en welvarend Oekraïne met de middelen om van zich af te bijten en zich te verdedigen tegen verdere agressie’.

Diplomatie

Net als de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt Biden te geloven dat de oorlog in Oekraïne niet op het slagveld maar uiteindelijk middels diplomatie zal worden beslecht. Volgens Biden zijn de gesprekken nu vastgelopen doordat ‘Rusland oorlog blijft voeren om zo veel mogelijk van Oekraïne over te nemen’. Hij omschrijft Ruslands ‘niet-uitgelokte agressie, de bombardementen op kraamklinieken en culturele centra en de ontheemding van miljoenen mensen’ als een ‘morele kwestie’. ‘Geen mens met een geweten kan er onbewogen bij blijven’.

De nieuwe wapens en munitie moeten Oekraïne in staat stellen met een zo goed mogelijke uitgangspositie aan de onderhandelingstafel te verschijnen.

We zoeken geen oorlog tussen NAVO en Rusland, schrijft Biden, en ook niet dat president Poetin van de macht verdreven wordt. Enkele maanden geleden, in Warschau, had hij nog gezegd dat wat hem betreft Poetin niet aan de macht kon blijven, maar die uitspraak werd snel door medewerkers genuanceerd en uiteindelijk zo goed als ingeslikt.

In de Times schrijft de president: ‘Zolang de VS en onze bondgenoten niet aangevallen worden, zullen we niet rechtstreeks tussenkomen in dit conflict door troepen te sturen om te vechten in de Oekraïne of door Russische troepen aan te vallen. We moedigen Oekraïne niet aan en steunen het niet om buiten de grenzen toe te slaan. We willen deze oorlog niet verlengen gewoon om Rusland pijn te doen.’

‘Geen druk op Oekraïne’

‘Mijn principe doorheen deze crisis is geweest: “Niets over Oekraïne zonder Oekraïne”. Ik zal geen druk uitoefenen op de regering van Oekraïne – in privé of publiek – om grondgebied op te geven. ‘

Biden besluit zijn opiniestuk met de boodschap dat de VS ‘momenteel geen aanwijzingen hebben dat Rusland van plan is kernwapens in Oekraïne te gebruiken’. Wel noemde hij de incidentele Russische retoriek over kernwapens ‘gevaarlijk en uiterst onverantwoordelijk. Laat me duidelijk zijn: elk gebruik van kernwapens in dit conflict, op welke schaal dan ook, zou volledig onaanvaardbaar zijn voor ons en de rest van de wereld en zou ernstige gevolgen hebben’.