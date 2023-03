Biden keurt ondanks verkiezingsbelofte olieproject goed in Alaska

Ondanks druk van milieugroepen en een verkiezingsbelofte van Joe Biden heeft de Amerikaanse regering maandag een groot olieproject in het noorden van Alaska goedgekeurd.

Het gaat om het Willow-project van de Amerikaanse oliegigant ConocoPhillips. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat verantwoordelijk is voor de federale gronden in de VS, maandag bekendgemaakt.

Het project, dat is teruggebracht tot drie boorgebieden van de vijf die de onderneming aanvankelijk had gevraagd, bevindt zich in een gebied dat bekendstaat als het National Petroleum Reserve in het noordwesten van Alaska.

Het gaat om land dat toebehoort aan de Amerikaanse staat, terwijl de Democratische president Joe Biden aan de macht kwam met de belofte geen nieuwe olie- en gasboringen op federaal land toe te staan.