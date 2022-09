Amerikanen brengen geblokkeerde miljarden voor Afghanistan onder in speciaal fonds

Washington heeft in Zwitserland een speciaal fonds opgericht waar de 3,5 miljard dollar aan geblokkeerde gelden van de centrale bank van Afghanistan zijn ondergebracht. Het geld was door de Amerikanen geblokkeerd sinds de taliban vorig jaar de macht overnamen in Afghanistan.

Volgens Washington kunnen de miljarden nog niet worden vrijgegeven, omdat de centrale bank niet kan garanderen dat ze onafhankelijk staat van de taliban. Er is geen garantie dat het geld gebruikt zal worden ten gunste van de bevolking, schrijft de Amerikaanse vice-minister van Financiën Wally Adeyemo. Het Zwitserse fonds zal wel de rol van centraal bankier vervullen, zoals de terugbetaling van Afghaanse schulden of de betaling voor import van stroom.

Het fonds zal worden beheerd door vier bestuurders, van wie twee Afghaanse economen die benoemd zijn door de VS, een vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering en één van de Zwitserse regering. Het fonds verzekert ook de toegang tot het internationale betaalsysteem Swift. Daarnaast is er ook nog voor ongeveer 2 miljard dollar aan Afghaanse fondsen geblokkeerd door het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Arabische Emiraten.