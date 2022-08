Amerikaanse complotdenker Alex Jones in het nauw gedreven voor rechtbank

De extreemrechtse complotdenker Alex Jones is in een rechtbank in Texas in het nauw gedreven: zijn eigen advocaten hebben de hele inhoud van Jones’ gsm per ongeluk aan de tegenpartij bezorgd. Die gsm bevatte gegevens die in tegenspraak zijn zijn met wat Jones de voorbije dagen in de rechtbank verkondigde. ‘U weet wat meineed is?’, kreeg de oproerkraaier voor de voeten geworpen van zijn tegenstrever in de rechtbank.

De ouders van een slachtoffer van het bloedbad op de Sandy Hook-school, in 2012, hadden Jones aangeklaagd vanwege uitspraken als zou de schietpartij, waarbij 20 leerlingen en zes leerkrachten omkwamen, in scène gezet zijn. Het ouderpaar getuigde in de rechtbank welk effect Jones’ uitlatingen op hen gehad hebben.

Met zijn leugens slaagde Jones erin zijn eigen kijkcijfers op te drijven, waardoor hij miljoenen dollars kon verdienen, terwijl de nabestaanden van de slachtoffers het doelwit werden van intimidatiecampagnes. Ze vragen een schadevergoeding van 150 miljoen dollar. Andere families startten ook rechtszaken op om een schadevergoeding te krijgen. Rechters in Texas en Connecticut veroordeelden Jones eerder al tot betaling van schadevergoeding aan de eisers, maar lieten het aan jury’s over om het bedrag te bepalen. De zaak in Texas is daarvan de eerste.

Jones’ advocaat argumenteerde dat de klagers niet kunnen bewijzen dat de woorden van zijn cliënt daadwerkelijk schade hadden veroorzaakt. Intussen heeft de stokebrand erkend dat het bloedbad wel degelijk gebeurd is. Tot vijf jaar na het bloedbad keurde Jones zelf nog meer samenzweringstheorieën goed over Sandy Hook, blijkt uit berichten vanop Jones’ gsm waarop de advocaten van de nabestaanden de hand konden leggen.

De inhoud van de gsm geeft ook meer duidelijkheid over de al jaren verborgen financiële situatie van Jones’ site Infowars. Daaruit blijkt onder meer dat de site op sommige dagen in 2018 meer dan 800.000 dollar per dag binnen kreeg. Jones staat bekend om zijn vele samenzweringstheorieën. Zo beweert hij dat de Amerikaanse regering betrokken was bij de aanslagen op 9/11.

Grote platformen zoals Facebook, Youtube en Spotify hebben hem al de toegang ontzegd omdat hij hun regels rond hate speech overtreedt. De jury vat donderdagvoormiddag haar beraadslagingen aan.