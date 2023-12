Europees Parlement vraagt wetgeving tegen problematisch smartphonegebruik

Er moet Europese wetgeving komen die problematisch smartphone- en internetgebruik aanpakt. Dat vindt het Europees Parlement, dat de Europese Commissie vraagt de wetgeving rond consumentenbescherming in die zin bij te werken.

“Geen enkele zelfdiscipline kan de trucs van Big Tech verslaan, aangewakkerd door legers van ontwerpers en psychologen om je aan je scherm gekluisterd te houden. Als we nu niets ondernemen, zal dit gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid en de hersenontwikkeling van toekomstige generaties”, zegt de Nederlandse Kim van Sparrentak (GroenLinks).

Een excessief gebruik van de smartphone of het te lang op het internet surfen wordt door wetenschappers in verband gebracht met een lagere levenstevredenheid en geestelijke problemen als depressie, een laag zelfbeeld, angst, gebrek aan slaap en obsessief-compulsief gedrag. Vooral kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. Zo brengen jongeren tussen 16 en 24 jaar gemiddeld meer dan zeven uur per dag door op het internet, waarbij een op de vier problematisch smartphonegebruik vertoont dat lijkt op verslaving.

In hun rapport waarschuwen de Europarlementsleden dinsdag voor de verslavende aard van online games, sociale media, streamingdiensten en online marktplaatsen. Die buiten de kwetsbaarheden van gebruikers uit om hun aandacht te trekken en geld te verdienen met hun gegevens, luidt het. Daarom moeten er volgens het Parlement veiligere alternatieven komen, ook al zijn deze minder winstgevend voor sociale mediaplatforms.

Het is aan de Europese Commissie om zo’n wetgeving tegen verslavend ontwerp voor te stellen. Oneindig scrollen, standaard automatisch afspelen, constante push- en leesbevestigingsnotificaties… zijn maar enkele zaken die volgens het Parlement verboden zouden moeten worden. Bedrijven die online diensten aanbieden zouden verplicht moeten worden om ethische en eerlijke digitale producten en diensten ‘by design’ te ontwikkelen. Consumenten moeten een ‘recht om niet gestoord te worden’ krijgen.

Het rapport van het Parlement werd aangenomen met 545 stemmen voor en 12 tegen, bij 61 onthoudingen. Alle aanwezige Belgen stemden voor, enkel Gerolf Annemans (Vlaams Belang) en Geert Bourgeois en Assita Kanko (N-VA) onthielden zich.