Russisch gasbedrijf Gazprom draait gaskraan naar Finland dicht

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft zaterdag zoals aangekondigd de gaskraan naar Finland dichtgedraaid. Dat meldt de Finse beheerder van het gasnetwerk.

Gasum, een groothandelaar in gas van de Finse overheid, levert vanaf nu gas uit andere landen via een pijpleiding die Finland met Estland verbindt.

Het Scandinavische land is daarmee het derde land in Europa dat wordt afgesneden van Russisch aardgas, nadat het weigert voor de grondstof in roebel te betalen.

De relaties tussen beide landen zijn gespannen, na de beslissing van Helsinki dat het deel wil gaan uitmaken van de NAVO.

De impact zou beperkt blijven. Aardgas is maar goed voor 5 procent van de totale energiemix van Finland. Het wordt vooral in de industrie gebruikt en niet voor verwarming. Finland wil zo snel mogelijk afstappen van fossiele brandstoffen uit Rusland. Volgende winter huurt het alvast een drijvende lng-terminal.

Rusland is ook gestopt met het leveren van elektriciteit aan Finland. Eerder draaide Rusland de gaskraan dicht naar Polen en Bulgarije. De gasprijs in Europa daalde vrijdag licht, maar blijft op een erg hoog niveau.