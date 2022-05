Energievraagstuk doet Europa klimaatambities aanscherpen

De Europese Unie moet nog meer inzetten op een efficiënter energieverbruik, de diversificatie van haar bevoorrading en de uitbouw van duurzame energiebronnen. Dat stelt de Europese Commissie woensdag voor in haar REPowerEU-plan. De oorlog in Oekraïne heeft de globale energiemarkt verstoord en doet Europa nu zijn klimaatambities aanscherpen.

De Commissie kwam al begin maart met haar plan naar buiten, nog geen twee weken na de start van de oorlog. Het moet mogelijk zijn om Europa tegen 2030 helemaal te doen afkicken van Russische fossiele brandstoffen, klonk het toen. Volgens vicevoorzitter Frans Timmermans kan de EU de vraag naar gas uit Rusland dit jaar al met twee derde verminderen.

Woensdag heeft de Commissie haar plan in detail toegelicht. Door samen op te trekken, kan de EU haar afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen al lang voor het einde van het decennium gerealiseerd hebben, luidt de baseline. Dit kan ze doen door de groene transitie versneld door te voeren en de Europese energiebevoorrading te garanderen via meer diversificatie en het versterken van de netwerken op EU-bodem. De recente beslissing van Moskou om de gaskraan naar Bulgarije en Polen dicht te draaien, bewijst volgens de Commissie dat er geen tijd te verliezen is.

Het plan bevat een hele lijst aan voorstellen. Het meest in het oog springende is de verdere vermindering van het energieverbruik in de EU met 13% tegen 2030. Nog maar in zomer van 2021 legde de Commissie een energie-efficiëntiedoelstelling van 9% op tafel. Ook de doelstelling voor het aandeel energie dat uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd, wordt na nog geen jaar alweer opgetrokken: van 40 naar 45%. Die targets denkt de Commissie te kunnen bereiken door onder meer de vergunningstermijnen voor infrastructuurwerken korter te maken.

Tegen 2025 zouden alle commerciële en openbare gebouwen in Europa verplicht met zonnepanelen uitgerust moeten zijn – nieuwe particuliere woningen tegen 2029. ‘Dit is ambitieus, maar realistisch’, zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in een verklaring. Voor de Europese energiebevoorrading kijkt de Commissie naar meer LNG-leveringen en naar de – onder meer door België gesteunde – geplande groepsaankopen van gas. In de Middellandse Zee en de Noordzee moeten grote aanvoerlijnen voor groene waterstof komen.

Het hele plan veronderstelt massale investeringen en hervormingen, zei von der Leyen. ‘We willen bijna 300 miljard euro mobiliseren: ongeveer 72 miljard in subsidies en 225 miljard in leningen.’ Daarvan is 10 miljard euro bestemd om ‘missing links’ in de gas- en LNG-infrastructuur weg te werken, zodat geen enkel lidstaat voor zijn bevoorrading moet vrezen.

De uitbouw van oliepijpleidingen, om het – weliswaar nog niet goedkeurde – embargo op Russische olie op te vangen, vraagt 2 miljard euro aan investeringen. ‘De rest van de financiering gaat naar het versnellen en opschalen van de propere energietransitie’, zei von der Leyen.