Deelnemen aan Maai Mei Niet doet u niet alleen voor de natuur. U komt ook een pak te weten over uw tuin door mee te doen aan het Bloementelweekend. Professor Koenraad Van Meerbeek geeft tekst en uitleg bij de nectarscore.

Net zoals elke goede slogan is 'Doe niets voor de natuur' een klein beetje overdreven. Ja, uw gras hoefde u deze maand niet of minder te maaien.Om te weten te komen wat u daarmee nu hebt gedaan voor de biodiversiteit in uw tuin, moet u de mouwen opstropen tijdens het Bloementelweekend van 28 en 29 mei. Al 4609 mensen zullen dat weekend in één vierkante meter van hun lange gras bloemen tellen. Een telfiche vindt u in deze Knack en op www.maaimeiniet.be. Wie op die site doorgeeft hoeveel exemplaren hij of zij telde van paardenbloem, madelief, hondsdraf, ereprijs enzovoort, krijgt meteen een persoonlijke nectarscore. Die wordt berekend door professor natuurbehoud en ecologie Koenraad Van Meerbeek (KU Leuven). 'De persoonlijke nectarscore drukt uit hoeveel nectarsuiker die ene vierkante meter per dag produceert', legt hij uit. 'De nectarscore zal worden uitgedrukt met een letter, van A tot G. A staat voor een productie van meer dan 30 microgram per dag, F voor minder dan 2,5 mg. Die hoeveelheden lijken klein, door mensenogen bekeken. Maar de 23 kilogram nectar die dagelijks werd geproduceerd in 2019 door de deelnemers aan No Mow May, het Britse voorbeeld dat Maai Mei Niet inspireerde, voedde wel elke dag 2,1 miljoen bijen. Ook dat kom je te weten in je persoonlijke nectarscore: hoeveel bijen je gazon elke dag te eten geeft.' Gaat dit over honingbijen of over wilde bijen? De wilde bijen hebben het het zwaarst te verduren.Koenraad Van Meerbeek: Ik heb me gebaseerd op wat een honingbij per dag eet. Van wilde insecten zijn er minder cijfers. Hoe dan ook: het is vooral voor die wilde bijen van vitaal belang dat we onze tuinen natuurlijker maken. De honingbij is tenslotte een gedomesticeerde soort. Zoals een collega het eens treffend verwoorde: 'Bijenkasten uitzetten omdat insecten het slecht doen, is alsof je kippen uitzet omdat het niet goed gaat met vogels.' Acties als Maai Mei Niet zijn er dus vooral voor wilde bijen. Die zijn ook van groter belang voor de bestuiving. Honingbijen zijn generalisten, ze zoeken eten op veel verschillende soorten. In een appelboomgaard zullen ze zowel smullen van de appelbloesem als van de paardenbloem en madelieven. Bij de wilde bijen zijn er meer specialisten, die vaak op slechts enkele bloemen vliegen. Ze zijn veel efficiënter, omdat ze bijvoorbeeld alleen van appelbloesem naar appelbloesem vliegen. Ze verspreiden ook meer stuifmeel van bloem tot bloem omdat ze het actief verzamelen als voedselbron, terwijl honingbijen vooral in de nectar geïnteresseerd zijn. Wat staat ons na mei te doen?Van Meerbeek: Samen met de persoonlijke nectarscore zullen we ook drie quick wins meegeven voor meer biodiversiteit in de tuin, zullen we uitleggen waarom je misschien erg weinig bloemen telde, en geven we tips om je lange gras gefaseerd weer kort te krijgen. We hopen dat deelnemers niet alleen in mei niet of minder zullen maaien. Ook na mei hebben insecten beschutting en voedsel nodig. Blijf dus spelen met de lengte van je gazon. Op basis van je normale maairegime en je persoonlijke nectarscore formuleren we een maaiadvies voor een optimale nectarsuikerproductie en een maximale diversiteit aan soorten.