Maai Mei Niet: 3 tips om grasmaaisel te gebruiken in je tuin

Na het maaien van je gras hou je heel wat grasmaaisel over. Het is zonde om dit af te voeren naar het recyclagepark. Drie manieren om het te gebruiken in je tuin.

1. Gebruik grasmaaisel als tijdelijke bodembedekking in je zonneborder

Legde je recent een zonneborder aan, een border met vaste kruidachtigen in de zon? Gebruik dan je grasmaaisel als tijdelijke bodembedekker. Je legt het gras op de kale bodem tussen de jonge plantjes. Dat houdt ongewenste kruiden tegen én het houdt de bodem langer vochtig in droge periodes. Op die manier kunnen je pas aangeplante gewenste planten goed groeien en bloeien.

Bedek de kale bodem in een recente zonneborder voornamelijk het eerste jaar, eventueel nog het tweede. Idealiter zorg je dat je voldoende gewenste planten aanplant, opdat er geen kale bodem meer is.

Verspreid het grasmaaisel dunnetjes, 1 tot maximaal 2 cm dik. Een dikke laag kan gaan gisten en dat is niet de bedoeling. De dunne laag verdwijnt snel. Vernieuw dus regelmatig het laagje gras tot de border is dichtgegroeid

2. Gebruik grasmaaisel als mulchlaag in de moestuin

Vanaf eind mei breng je best een mulchlaag aan in je moestuin tussen de gewassen. Een mulchlaag aanleggen betekent: je bodem bedekken met natuurlijke tuinresten. Grasmaaisel is prima geschikt hiervoor.

Zo’n mulchlaag kent heel wat voordelen: bescherming tegen uitdroging, een schuilplek voor veel belangrijk bodemleven en daarbovenop onderdrukt het de groei van ongewenste kruiden.

In je moestuin gebruik je best het maaisel van intensief gemaaide delen van je tuin. Zoals dat van het tuinpad of het speelgazon. In het maaisel van langer gras heb je meer kans op zaden van ongewenste kruiden en graszaden zelf.

Verspreid het grasmaaisel ook hier dunnetjes. Je mag het tot 5 cm dik aanbrengen. De dunne laag verdwijnt snel en je kan deze dus regelmatig vernieuwen met nieuw grasmaaisel

3. Composteer grasmaaisel

Gooi het maaisel op je composthoop en laat het composteren. Je kan het dan in de lente gebruiken om opnieuw dun uit te strooien op je gras. Voeg tussendoor wel voldoende ‘bruin materiaal’ toe aan je composthoop, zoals bladeren, stro of houtsnippers. Zo krijg je de beste compost.

