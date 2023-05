Maai Mei Niet bij bedrijven: ‘Je kunt er zelfs geld mee besparen’ (video)

Niet alleen burgers en overheden doen enthousiast mee aan Maai Mei Niet, de campagne waarin Knack oproept om niet of minder te maaien in mei. Ook bedrijven springen op de kar.

Maai Mei Niet

Dat bedrijven ook meedoen is niet onlogisch: in het bedrijfsleven is duurzaamheid een belangrijk thema. Vaak gaat het om het verduurzamen van het productieproces. Wat sommige bedrijven nog onderschatten, is het potentieel van hun bedrijfstuin of -terrein.

Net zoals in veel particuliere tuinen, die tot 12 procent van de oppervlakte van Vlaanderen uitmaken, kunnen daar nog grote stappen gezet worden om de biodiversiteit te versterken. Minder verharen, kiezen voor lokaal en inheems plantgoed, niet te vaak maaien… Dat zijn de basisprincipes. Maar hoe voer je ze uit? Hoe kan je ervoor zorgen dat je bedrijventerrein de lokale natuur verstrekt?

Hierover organiseerde werkgeversorganisatie Voka samen met Knack een webinar. U kan het hieronder bekijken.

Adjunct-hoofdredacteur Simon Demeulemeester legt uit waarom Knack zich moeit met onze gazons.

Tuinaannemer Leon Brabers van Biotoop en Het Ministerie voor Natuur spreekt over de goedbedoelde maar nefaste impact van ‘carnavalsmengsels’, legt uit hoe je je impact groter maakt door samen te werken en hoe je door een meer natuurlijk beheer ook financiële winst kan maken. Zijn boodschap: ‘Schakel altijd een expert in. Je ziet vaak dat met de beste bedoelingen slechte resultaten worden behaald.’

Filip Vanlommel, algemeen directeur van De Winning, legt uit hoe de sociale economie kan helpen in de omschakeling naar een meer ecologisch beheer. En Manu Mus, Director Corporate Communications & Sustainability bij Baloise Insurance beschrijft hoe Baloise Maai Mei Niet gebruikt om haar medewerkers te betrekken bij het vergroenen van de bedrijfsterreinen.