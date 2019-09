Bedenker professor Theo Compernolle reageert: 'TAVA mag nooit een straf zijn'

Theo Compernolle, neuropsychiater en bedenker van de term 'TAVA', vindt de getuigenissen in Knack over het gebruik van isolatieruimtes in het buitengewoon onderwijs choquerend. 'Nooit gedacht dat TAVA misbruikt zou worden als een eufemisme voor eenzame opsluiting.'

Een groot deel van zijn carrière was Theo Compernolle intens bezig met kinderen met allerlei gedragsproblemen én hun gezinnen. In de jaren zeventig bedacht hij de term TAVA (Totale Afzondering Van Aanmoediging), als vertaling voor time-out. Het artikel in Knack (28/08/2019) raakte bij hem een gevoelige snaar, toen hij las hoe sommige scholen TAVA gebruiken. 'Eenzame opsluiting heeft níéts met TAVA te maken', zegt hij. 'TAVA kan soms een noodzakelijk onderdeel zijn van een aanpak die helemaal gericht is op aanmoediging van het gewenste gedrag in een positieve, warme en steunende omgeving. Dat doe je niet door kinderen op te sluiten.'

