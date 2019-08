'Isolatieruimtes' in het buitengewoon onderwijs: 'In drie jaar tijd heb ik er zeker 100 keer ingezeten'

In scholen, vooral in het buitengewoon onderwijs, worden leerlingen soms te pas of te onpas in isolatieruimtes opgesloten. Zo'n TAVA-ruimte ziet er vaak uit als een cel. Algemene gebruiksregels zijn er niet, controle is er zelden.

Voor 6000 euro heb je al een prefabkamertje van drie bij twee meter. © xavier Truant

Niemand die echt weet wat de term precies betekent. Staat TAVA voor 'Tijdelijke Afzondering Van Aanmoediging'? Voor 'Tijdelijke Afzondering Van Aandacht'? 'Tijdelijke Afzondering Van Anderen', misschien? Heel veel maakt het niet uit: feit is dat leerlingen die zich op school lastig gedragen tegenwoordig naar 'de TAVA-ruimte' worden verwezen. Dat kan een strafhoekje zijn in de klas, maar soms gaat het verder. In hun poging om orde en gezag te handhaven, hebben sommige scholen heuse isolatieruimtes ingevoerd.

...

