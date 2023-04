Groenere tuin: minder naar de huisarts

Een groenere tuin is niet alleen goed voor de biodiversiteit, het klimaat en tegen droogte, maar helpt ook voor je eigen gezondheid en welzijn. Dat blijkt uit onderzoek door de Nederlandse Wageningen Universiteit.

De wetenschappers onderzochten de invloed van tuinbezit op de gezondheid door satellietfoto’s te koppelen aan gegevens over 21 klachten en aandoeningen die bij de huisarts gerapporteerd worden.

Daaruit bleek meteen een duidelijk verband tussen tuinbezit, ongeacht de grootte en hoeveelheid groen, en negen aandoeningen. Het verband is het sterkste voor beroerte en hersenbloeding: tuinbezitters lopen 15 procent minder risico.

Er is maar één categorie van aandoeningen die wel vaker voorkomt bij tuinbezitters: elleboog-, pols- en handklachten.

Darminfecties

Hoe groen die tuin is, heeft nog een veel sterkere invloed. Van de 21 onderzochte aandoeningen nemen er maar liefst 20 af naarmate de tuin groter en groener is. Dat verband is het sterkst voor darminfecties: onder mensen met minstens 50 vierkante meter tuingroen komen die minstens 20 procent minder voor dan bij mensen zonder tuin. Op de tweede plaats komt beroerte/hersenbloeding met minstens 15 procent.

Dit is iets om rekening mee te houden bij toekomstige woningbouw, en in de visie op de inrichting van stedelijk gebied.

‘De sterkte van de relaties die we hebben gevonden, is opvallend’, zegt Sjerp de Vries, projectleider bij Wageningen Environmental Research.De Vries: ‘Dit is iets om rekening mee te houden bij toekomstige woningbouw, en in de visie op de inrichting van stedelijk gebied. Als er meer woningen worden gebouwd in de vorm van appartementen, waardoor straks meer mensen geen privégroen bij huis hebben, kan dat nadelig uitpakken voor de volksgezondheid.’

Mentale gezondheid

Steeds meer studies wijzen op de positieve impact van groen op de gezondheid, met name mentaal welzijn. In 2020 bleek al uit een Britse studie dat mensen gezonder zijn als ze meer tijd doorbrengen in de eigen tuin. En een analyse van bijna driehonderd wetenschappelijke studies in 2021 toonde aan dat de aanwezigheid van groene ruimtes in de buurt van woonplaatsen en scholen sterk geassocieerd wordt met meer fysieke activiteit en een goede geestelijke gezondheid bij kinderen.

Tijdens de lockdowns kwam dat effect nog sterker naar voren. Zo bleek uit internationaal onderzoek in 2020 dat strenge lockdowns, waarbij mensen niet meer de natuur in kunnen, tot depressie en angst leidden. En een Brits onderzoek stelde vast dat kinderen die sterker verbonden waren met de natuur minder gedragsproblemen en emotionele zorgen vertoonden tijdens de pandemie.