Als je een mooie tuin vol planten en bloemen wil, dan moet je die aanplanten en verder gewoon wachten op regen. Of moeten alle planten af en toe ook wat mest krijgen? Kunnen ze ook een overdosis krijgen? Want stikstof is toch mest, terwijl er een probleem is met planten omdat er te veel stikstof in de lucht zit? VUB-plantenecoloog Harry olde Venterink legt het uit.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."