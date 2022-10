VN-organisatie: ‘Klimaatbeleid niet goed genoeg om opwarming tot 2 graden te beperken’

Het huidige klimaatbeleid is niet genoeg om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden, zoals is afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Als het zo doorgaat, stijgt de temperatuur met 2,1 tot 2,9 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Zo waarschuwt VN-organisatie UNFCCC woensdag in een nieuw rapport.

De UNFCCC nam alle nationale klimaatplannen onder de loep. Ondanks de beperkte vooruitgang, moeten er tegen 2030 toch extra maatregelen getroffen worden om de opwarming af te remmen, zo luidt de conclusie. Zeker om het werkelijke doel van het klimaatakkoord te bereiken. De maximale opwarming mag hooguit 2 graden bedragen, maar liever nog 1,5 graad om ernstige gevolgen te bedwingen.

‘Het goede nieuws: de verwachtingen laten zien dat de uitstootniveaus na 2030 niet zullen toenemen’, zegt UNFCCC-baas Simon Stiell. ‘Het slechte nieuws: ze vertonen nog altijd niet de snelle dalende lijn die volgens wetenschappers in dit decennium noodzakelijk is.’

Tegen 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen volgens wetenschappers ongeveer gehalveerd worden om onder de 2 graden te blijven. In 2050 moet de uitstoot zelfs tot nul gereduceerd zijn. Als dat niet lukt, zal dat onomkeerbare en verwoestende gevolgen hebben voor zowel mens als natuur, concludeerde het VN-klimaatpanel IPCC eerder al.