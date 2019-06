Steeds meer mensen slapen met een CPAP-toestel, omdat ze slaapapneu hebben. Het vraagt doorgaans wat aanpassing, zeker in het begin, maar het resultaat is wel een betere slaap en meer levenskwaliteit.

" Mijn man klaagde al een tijdje dat ik hard snurkte", vertelt Nicole (55). "Niet af en toe, maar zo goed als permanent. Zelf merkte ik daar niets van, maar ik voelde me nooit helemaal uitgerust. Het kon dus geen kwaad om een slaaponderzoek te ondergaan." Nadat ze een nacht in het slaaplabo had doorgebracht, kreeg Nicole te horen dat ze aan slaapapneu leed en voortaan moest slapen met een CPAP-toestel. "En ook al werd me in het ziekenhuis goed uitgelegd wat het slaapapneusyndroom inhield en waarom die behandeling nodig was, toch schrok ik behoorlijk. Elke nacht slapen met zo'n masker op mijn gezicht en een toestel op mijn nachtkastje? Ik zag er enorm tegenop. Dit was geen tijdelijke behandeling om me ergens van af te helpen, maar iets waar ik voorgoed aan vasthing."

...