Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid focust op ‘kracht’

Maandag 10 oktober is Werelddag Geestelijke Gezondheid. In de aanloop daarvan wordt vanaf vandaag/zaterdag de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid gehouden. Dit jaar staat de tiendaagse in het teken van ‘kracht’. Onder het motto ‘samen veerkrachtig’ worden heel wat activiteiten georganiseerd in Vlaanderen.

Tien dagen lang wordt Vlaanderen overspoeld met acties die aandacht vragen voor alle aspecten van psychische gezondheid: van je gelukkig voelen en goed in je vel zitten tot (het bespreekbaar maken van) psychische kwetsbaarheid en herstel. Tijdens deze editie staat veerkracht centraal. Veerkracht is het vermogen om terug te veren na tegenslagen en je aan te passen aan stress of (ingrijpende) negatieve veranderingen. Veerkrachtig zijn kan je leren, daarom biedt de organisatie verschillende hulpbronnen aan die zowel individueel als in een omgeving kunnen worden ingezet.

Tijdens meer dan 460 verschillende activiteiten, gaande van dansworkshops, yoga, wandelingen, concerten tot boekvoorstellingen verspreid over heel Vlaanderen, kunnen mensen leren hun eigen kracht te vinden. De Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Te Gek!?, de Vlaamse Logo’s (lokaal gezondheidsoverleg) en met de steun van de Vlaamse Overheid. Alle activiteiten zijn terug te vinden op de website www.samenveerkrachtig.be