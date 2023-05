Reset je eetgewoonten: ‘Eet een week lang onbewerkt’

Een week lang geen voedsel consumeren dat industrieel geproduceerd werd, maar alleen pure producten? Dat is de nieuwe voedingschallenge die de Diabetes Liga lanceert vanaf 5 juni. ‘Een reset van ons lichaam, zoals “start to run”, maar dan voor eten.’

Wat als je alleen nog maar vers en puur zou eten? Wat als je alle voedsel uit pakjes, tubes, zakjes, potjes, blikjes, bakjes en flesjes vol bewaarmiddelen, kleur- en smaakstoffen en andere onbegrijpelijke additieven in de rekken van de supermarkt zou laten staan? Denk aan kant-en-klare dips, tomaten uit blik, chicken nuggets, supermarktbrood, chocoladerepen, worsten, groenteburgers uit een pakje enzovoort.

Wat zou je dan nog eten? En vooral wat gebeurt er met je lichaam?

Knack deed vorig jaar de test en gaf enkele journalisten de haast onmogelijke opdracht om een maand lang alle fabrieksvoeding schrappen. Niet evident want industrieel geproduceerd voedsel is overal, zelfs waar je het niet verwacht. Hummus uit de supermarkt gezond, denk je? Tot je het voedseletiket leest…

Wat bleek na een maand? Gemiddeld verloren de deelnemers bijna 2 kilo Het verloren gewicht betrof ongezond buikvet rond de organen. Een deelnemer zag zijn insulineresistentie en het risico op diabetes en hart- en vaatziekten significant dalen, een ander kreeg tijdens de testmaand veel minder zware migraineaanvallen dan gewoonlijk.

Nog straffer: uit de bloed- en urinetesten bleek dat een maand lang fabrieksvoeding schrappen het aantal zware metalen in het lichaam deed afnemen. De hoeveelheid kwik daalde bij alle proefpersonen aanzienlijk. Glucose-fructosestroop, een ingrediënt dat veelvuldig in fabrieksvoeding te vinden is, blijkt namelijk een slinkse sluiproute om kwik naar het lichaam te loodsen. Ook de gemiddeld gemeten hoeveelheid cadmium en arseen halveerde.

‘We weten niet meer wat we echt eten’

In de strijd tegen ongezonde voedingsgewoonten onderneemt nu ook de Diabetes Liga actie en daagt ze zoveel mogelijk Vlamingen uit om begin juni een week lang minder ultrabewerkte producten te eten en meer groenten, fruit en plantaardige gerechten op het bord te leggen.

Volgens Michaël Sels, hoofddiëtist van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, kan zo’n uitdaging zeker helpen om een grote groep mensen te laten starten met gezond eten. ‘Wij zetten ons af tegen de vele dieetlijstjes of experten die zweren bij wat je allemaal niet mag of juist wél moet eten’, zegt Sels. ‘We vertrekken vanuit een positieve insteek: méér gezonde producten eten zorgt er automatisch voor dat we ook minder ongezonde dingen binnenkrijgen. Doordat we nu zoveel ultrabewerkte voeding eten, weten we niet meer wat we echt eten. We roepen de Vlaming op om zelf te koken met simpele ingrediënten die we allemaal kennen. Voeding is voor veel mensen een nieuwe religie geworden, waarin goeroes je met allerlei exotische producten of onbekende stoffen willen overtuigen van hun gelijk. Deze “week gezonder” blijft daar zover mogelijk van weg: het is een oproep om van nul te beginnen en terug te keren naar de basis van gezonde voedingsgewoontes.’

We eten onszelf ziek

Sterk bewerkte voeding wordt gelinkt aan verschillende ziekten, zoals diabetes type 2, dementie, hart- en vaatziekten, ademhalingsaandoeningen en allerlei kankers. Bovendien bestaat zo’n zeventig procent van de inhoud van supermarkten uit ultrabewerkt voedsel. Amper vijf procent van de Vlamingen eet genoeg groenten en fruit en de Vlaming eet gemiddeld te veel zout, te veel toegevoegde suikers en te veel verzadigde vetten.

‘Gezonde voeding is de beste preventie van chronische ziektes’, merkt de Diabetes Liga op. ‘Tournée Minérale en de jaarlijkse Suikerchallenge in Nederland hebben al tien- tot zelfs honderdduizenden mensen overtuigd om ongezonde producten te mijden. We mikken met deze uitdaging op tienduizenden deelnemers die op deze manier een eerste stap zetten naar een gezonder dagelijks voedingspatroon.’

Een week (ge)zonder loopt van 5 tot 11 juni. Schrijf je gratis in op www.eenweekgezonder.be. Alle deelnemers krijgen de komende weken alvast tientallen toegankelijke tips en recepten om beter te eten en te drinken.

Drie gouden tips van Michaël Sels:

Koop niet wat je oma of twaalfjarige zoon of dochter niet zou begrijpen. Lees je een etiket op een product in de supermarkt waarop heel wat termen staan die je niet begrijpt? Koop het dan niet, vaak is het ultrabewerkte voeding die per definitie niet gezond is.

Ga voor méér, méér, méér, niet voor minder, minder minder. Zet vooral meer groente, meer fruit en vaker volle granen op je menu. Doe je dat, dan volgt de rest vanzelf.