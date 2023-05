Obesitas bestrijden in België? ‘De gezondste voedingsoptie moet de goedkoopste zijn’

Voorlopig is het wachten op het Federaal Voedingsplan 2021-2030, waarmee minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de Belg gezonder wil doen eten.

Afgaande op de antwoorden van minister Vandenbroucke in het parlement vreest Kamerlid Barbara Creemers (Groen) dat het vernieuwde plan weinig ambitieus is. ‘De nutritionele doelstellingen zijn nog altijd dezelfde als in 2006. Nochtans is er sindsdien een hele evolutie geweest in de voedingsadviezen. Zo zetten gezondheidsorganisaties vraagtekens bij het idee dat vlees en melk noodzakelijk zijn om gezond op te groeien en oud te worden. Plantaardig eten is even waardevol voor de gezondheid van zowel mens als planeet. Recenter heeft de covidpandemie aangetoond dat onze voedingsgewoonten het risico op ernstige complicaties versterken.’

Leer kinderen de smaak van echte groenten en fruit te appreciëren.

Waarom vermoedt u dat de voedingsadviezen niet bijgesteld zullen worden?

Barbara Creemers: Daarvoor moet je eerst de giganten passeren die enorme winsten genereren uit ongezonde, industriële voeding. Volgens Sciensano moet de consumptie van ultrabewerkte producten zo veel mogelijk worden beperkt. Maar juist omdat ze zo makkelijk geconsumeerd kunnen worden, zijn ze erg winstgevend voor de voedingsindustrie. We hopen dat de minister de gezondheid laat primeren op de economische belangen van de lobby.

Minister Vandenbroucke wil de marketing van ongezonde voeding gericht op kinderen aan banden leggen. Een goede zaak?

Creemers: In reclame is er nog laaghangend fruit. De wetgeving rond kindermarketing is in België zeer beperkt en grotendeels zelfregulerend op het niveau van de voedingsindustrie. We kunnen niet tolereren dat men die ongezonde keuzes overal promoot en die producten vaak ook gratis uitdeelt. Kinderen halen ontzettend veel van hun calorieën uit ultrabewerkte voeding, die boordevol toegevoegde suikers, zout, verzadigde vetten, smaak- en kleurstoffen en andere schadelijke additieven zit. Als we de toekomstige generaties een goede gezondheid en gezonde eetgewoonten willen garanderen, moeten we bij de jongsten beginnen. Een nultolerantie voor residuen van pesticiden en andere schadelijke chemicaliën in het voedsel dat bedoeld is voor peuters moet de regel zijn. Studies hebben een verband aangetoond tussen bepaalde pesticiden en verminderde motorische, cognitieve en sensorische functies bij kinderen, evenals angststoornissen en autismespectrumstoornissen. Alle alarmbellen moeten afgaan bij die conclusies. Het voedsel in kinderdagverblijven en scholen moet kwalitatiever worden, zodat kinderen de smaak van echte groenten en fruit leren kennen en appreciëren. Ook fastfoodvrije zones in de buurt van scholen zijn in het buitenland positief geëvalueerd.

Wat moet er nog gebeuren om de Belg tegen 2030 gezonder te doen eten?

Creemers: De gezondste optie moet de goedkoopste zijn. Het is een goede zaak dat de federale regering ons voorstel om de btw op groenten en fruit te schrappen, wil uitvoeren en dat die taxshift gekoppeld is aan hogere belastingen op tabak en alcohol. Maar ook ultrabewerkt voedsel moet veel meer in het vizier komen. Ten slotte is voeding als medicijn onontbeerlijk in het verplichte programma van de artsenopleiding. De oorzaak van welvaartsziektes is niet alleen een teveel aan ongezonde voedingsstoffen zoals suiker, maar ook malnutritie: een gebrek aan gezonde voedingsstoffen.