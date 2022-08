Polio gevonden in rioolwater van New York

In stalen van rioolwater van de stad New York is polio ontdekt.

Dat heeft het departement van Gezondheid van de staat New York bekendgemaakt.

Het voorbije decennium werd in de Verenigde Staten geen enkel geval van polio vastgesteld. ‘Voor elk geval van polio dat we aantreffen, zijn er mogelijk honderden die we niet ontdekken’, zei dokter Mary Bassett, de gezondheidscommissaris van de staat, in een mededeling. ‘De ontdekking van het poliovirus in stalen van afvalwater in New York City is verontrustend maar niet verrassend.’

Dokter Ashwin Vasan, de gezondheidscommissaris van de stad, riep de inwoners van New York op zich te laten vaccineren tegen polio. ‘Het risico voor de New Yorkers is reëel, terwijl de bescherming ertegen zo simpel is. Laat je vaccineren tegen polio’, aldus Vasan. ‘Polio kan voorkomen worden en dat het virus weer opduikt, moet ons allemaal tot actie aanzetten.’