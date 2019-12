Kan je blind worden als je naar de zon kijkt?

Er zijn veel betere ideeën dan zonder speciale bril recht in de zon kijken. Zo zou je wel eens blind kunnen worden, hoor je dan. Maar wat klopt daar eigenlijk van en wat doe je dan met felle lichten of lasers? Als oogheelkundige aan de UAntwerpen is professor Veva De Groot de geknipte vrouw om haar licht te schijnen op deze vraag.

