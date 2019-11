Frankrijk gaat verschillende maatregelen invoeren om de economische immigratie aan banden te leggen. Er zullen onder meer quota worden ingevoerd, zo deelde premier Edouard Philippe woensdag mee. De Franse regering verscherpt daarmee haar toon in het immigratiebeleid.

'We willen de controle over ons migratiebeleid weer overnemen', zo verklaarde de Franse premier woensdag. Hij legde uit dat de Franse regering daarvoor twintig maatregelen heeft genomen, waarvan sommige eerder al waren aangekondigd. Frankrijk wil onder meer de economische migratie aan banden leggen door 'kwantitatieve doelstellingen of quota' in te voeren, waarover jaarlijks gedebatteerd kan worden.

Avec ce plan #immigration, je crois que nous avons trouvé le juste équilibre entre les droits et les devoirs, entre la volonté de rassurer nos concitoyens et le courage de ne rien céder au populisme, entre la fidélité à nos valeurs et le réalisme face aux changements du monde. https://t.co/LmFIs7oyKd — Edouard Philippe (@EPhilippePM) November 6, 2019

Die quota zullen per economische sector en per regio worden vastgelegd. Daarnaast wil de regering ook de kosten van de gezondheidszorg voor mensen zonder papieren beperken. Dat zou gebeuren door een wachttijd in te stellen, die asielzoekers moeten uitzitten voordat ze aanspraak maken op financiële steun van de ziekteverzekering. Ook wordt er ingezet op de strijd tegen sociale fraude bij mensen zonder papieren. De tentenkampen in het noordoosten van Parijs, waar toe drieduizend mensen in slechte omstandigheden verblijven, moeten tegen het eind van het jaar ontruimd worden.

De premier benadrukte dat Frankrijk de strijd tegen misbruik van de asielwetgeving en tegen illegale immigratie moet blijven aangaan. Zo zullen mensen die niet in het land mogen verblijven in de toekomst sneller worden uitgewezen. Voor asielzoekers die wel aan de voorwaarden voldoen, moet de toelating van het grondgebied echter wel gegarandeerd worden.

'Frankrijk is geen eiland', zo verklaarde de premier. 'Maar als we 'ja' zeggen, is het ook echt 'ja'. En als we 'nee' zeggen, is het echt 'nee'.' Tot slot wil Frankrijk meer buitenlandse studenten aantrekken 'om de internationale uitstraling te benadrukken'. Er wordt gemikt op 500.000 buitenlandse studenten tegen 2027, tegenover 325.000 vandaag.