De omvolkingstheorie van Renaud Camus: 'Ik ben niet verantwoordelijk voor de bloedbaden'

Han Renard Han Renard is redacteur bij Knack

In een kasteel in Zuid-Frankrijk woont de denker Renaud Camus. De Europese bevolking, zegt hij, wordt in haar voortbestaan bedreigd door massamigratie. Zijn omvolkingstheorie is omstreden en feitelijk niet onderbouwd, maar maakt furore in extreemrechtse kringen en zelfs ver daarbuiten - tot bij een voorzitterskandidaat van de CD&V.

Renaud Camus: 'Europa is vandaag veel meer gekoloniseerd dan het zelf ooit heeft gekoloniseerd.' © Eva Jongenburger

Veertig inwoners telt Plieux, een onooglijk dorpje in Occitanië. Het dorpsschooltje ging begin dit schooljaar niet meer open bij gebrek aan kinderen. Dertig jaar geleden deed schrijver en publicist Renaud Camus zijn Parijse appartement van de hand. Met de opbrengst kocht hij het vervallen veertiende-eeuwse kasteel van Plieux, dat hij restaureerde en bewoonbaar maakte - de vervulling van een oude droom. Camus woont er met zijn vaste partner, de flink jongere Pierre. Ze vousvoyeren elkaar, want ouderwetse beleefdheid staat hier hoog aangeschreven. In de zomer staat het kasteel open voor het publiek. Er worden ook tentoonstellingen gehouden.

...

