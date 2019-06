De rechts-nationalistische Hongaarse regeringspartij Fidesz van premier Viktor Orbàn wil in het Europees parlement dan toch lid blijven van de christendemocratische EVP.

'Ik denk dat dat beter is voor ons', aldus Gergely Gulyàs, minister en een van Orbàns vertrouwelingen, dinsdag in een interview met de Duitse krant Die Welt. 'En ook voor de EVP is het het beste om ons te behouden.'

Fidesz is in het Europees parlement nog goed voor 13 van de 179 EVP-zetels.

Nog volgens Gulyàs zijn er thema's waarop Fidesz kan samenwerken met de sociaaldemocraten, groenen en liberalen.

In de aanloop naar de Europese verkiezingen had Fidesz al aangegeven dat ze de EVP zou verlaten als die zou samenwerken met sociaaldemocraten, groenen of liberalen.

De kandidatuur van Manfred Weber steunen om de volgende voorzitter van de Europese Commissie te worden is echter te verregaand voor Fidesz. Gulyàs vindt dat de EVP een andere politicus uit de eigen partij moet vinden die de commissie kan leiden.

Orbàns partij hoort dus nog altijd tot de EVP-fractie, al is de partij geschorst. Er wordt al lang over gespeculeerd dat Fidesz zich bij een andere, meer eurosceptische fractie zou aansluiten, maar daar lijkt Fidesz nu dus op terug te komen.

Het politieke bestuur van de EVP besliste half maart om de partij te schorsen, omdat het beleid van Fidesz en de normen en waarden waar de EVP voor staat te zeer uit elkaar gegroeid waren.

Volgens critici treedt Orbàn onder meer de rechtsstaat met de voeten, muilkorft hij de Hongaarse media en respecteert hij de academische vrijheid niet.