De Europese Commissie is donderdag scherp voor de aanpassing van de mediawet in Polen. Volgens de Commissie gaat het om een "negatief signaal" voor de persvrijheid.

"We hebben een wet op de mediavrijheid in de hele EU nodig om de mediavrijheid te verdedigen en de rechtsstaat te ondersteunen", zei vicevoorzitter Vera Jourova op Twitter. "Sterke democratieën verwelkomen mediapluralisme en diversiteit van mening, ze vechten er niet tegen", voegde ze er aan toe. Het Poolse parlement keurde de controversiële aanpassing van de mediawetgeving woensdag goed. Die bedreigt volgens de oppositie de persvrijheid en zal de banden met de Verenigde Staten schaden. De goedkeuring van de wet betekent hoogstwaarschijnlijk het einde van de laatst overgebleven regeringskritische tv-zender TVN, die voor een groot deel in handen is van het Amerikaanse Discovery. Vanuit Washington kwam er al scherpe kritiek.

