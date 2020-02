De ambassadeurs van de lidstaten van de Europese Unie hebben maandag het licht op groen gezet voor het mandaat waarmee onderhandelaar Michel Barnier met de Britse regering gesprekken moet aanknopen over de toekomstige relaties met het Verenigd Koninkrijk. Dat is vernomen uit Europese bronnen. Het mandaat wordt morgen formeel goedgekeurd door de ministers bevoegd voor Europese Zaken.

De formele goedkeuring van het mandaat opent de weg voor de start van de onderhandelingen begin volgende maand. Dat wordt een race tegen de tijd. Eind dit jaar verstrijkt immers de overgangsperiode waarin de Britten nog steeds de Europese regels volgen en deel uitmaken van de eenheidsmarkt en de douane-unie. In juni volgt een eerste belangrijke evaluatie.

De Europeanen mikken op een ambitieus vrijhandelsakkoord zonder tarieven of quota voor de handel in goederen.

Voorwaarde is wel dat de Britten zich engageren om de concurrentie open en eerlijk te houden, en dat ze afspraken willen maken over de toegang van Europese vissers tot Britse wateren en vice versa. Behalve op vlak van handel hopen de Europeanen ook nauw met de Britten te blijven samenwerken in de strijd tegen terrorisme, cybercriminaliteit en georganiseerde misdaad, en op het vlak van buitenlands beleid en defensie.

