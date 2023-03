De loonkloof bestaat nog steeds: 55-64-jarigen sterkst getroffen

In België verdienden vrouwen in 2021 gemiddeld 5 procent minder dan mannen. Bij 55-plussers is de loonkloof tussen vrouwen en mannen het grootst.

Bij werknemers jonger dan 25 jaar is de loonkloof tussen mannen en vrouwen verdienen vrouwen zelfs net iets meer; 0,1 procent. Bij 35- tot 45-jarigen is er echter sprake van een genderloonkloof van 4,5 procent. Bij werknemers tussen 55 en 64 jaar gaat het zelfs om een kloof van 8,5 procent.

Dat is het resultaat van de berekening van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, geharmoniseerd op Europees niveau, gepubliceerd door Statbel, het Belgische statistiekbureau.

België op de vijfde plaats op Europees niveau

België doet het echter beter dan de meeste andere Europese landen als het gaat om gelijke uurlonen voor vrouwen en mannen. Enkel in Luxemburg verdienen vrouwen net iets meer dan mannen. In Roemenië (3,6 procent), Slovenië (3,8 procent) en Polen (4,5 procent) is de loonkloof ook minder groot dan in België. De gemiddelde loonkloof op Europees niveau bedraagt 12,7%.

In vergelijking met 10 jaar geleden is de loonkloof tussen mannen en vrouwen met 4,4 procentpunten gedaald in België en met 3,5 procentpunten in de Europese Unie.

