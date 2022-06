Daar komt de elektrische Renault Kangoo

Renault plant een elektrische versie van de nieuwste Kangoo. Net als bij de vorige generatie van de Franse bestelwagen, volgt er een EV-versie die ongeveer 36.000 euro zal kosten en meteen bestelbaar is.

Deze versie die het E-TECH label zal dragen, bestaat in een conventionele en een verlengde versie met een laadcapaciteit tot 4,9 kubieke meter. Om het utilitaire aspect van de bestelwagen te onderstrepen, belooft Renault een sleepvermogen tot 1,5 ton wat uitzonderlijk is in het segment van dergelijke elektrische voertuigen.

Renault ziet deze EV-versie als complementair aan de bestaande Kangoo’s met verbrandingsmotoren (op diesel of benzine). Deze versie is een concurrent voor de elektrisch aangedreven versies van de Stellantis-bestelwagentjes (Opel Combo, Peugeot Partner en Citroën Berlingo) die recent op de markt zijn gekomen.

300 km rijbereik

De elektromotor levert 90 kW en een motorkoppel van 245 Nm. Dankzij de lithiumionbatterij met een capaciteit van 45 kWh haalt de Franse bestelwagen een WLTP-rijbereik van 300 km. De standaardversie krijgt een 11 kW driefasige wisselstroomlader die de batterij in 2 uur en 40 minuten tot 80 % kan opladen.

Optioneel biedt Renault een krachtigere 22 kW wisselstroomlader. Een derde laadoptie is een DC-snellader met een vermogen van 80 kW.