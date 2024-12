Comedian Roosje Pertz: ‘X gaat eruit. Ik kan evengoed op de parking van mijn werk in een rioolput schreeuwen’

Roosje Pertz is comedian, leerkracht Nederlands en ICT-coördinator. Ze nam deel aan De slimste mens ter wereld op Play4.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Elk jaar word ik vrolijk wanneer ik via mail verneem dat er een bericht in mijn ‘My eBox’ zit, en dat vervolgens mijn pensioenfiche blijkt te zijn. Dan weet ik weer: de staat denkt dat ik lang zal leven.

En wat maakte u boos?

De verregaande digitalisering. Het klinkt absurd voor een ICT-coördinator, maar ik kan heel boos worden wanneer ICT wordt ingezet om te besparen op mensen, wat ons sociale netwerk aantast. Zoals de NMBS die loketten sluit en vervangt door automaten. We hebben weer meer papier nodig, meer mappen in kasten, die we dan uiteindelijk in de fik kunnen steken.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2023 hebt u gerealiseerd?

Meer weekendjes aan zee.

Wat was uw grootste ontdekking van 2024?

Uitgaan in een zwart Adidas-­trainingspak. Ik ben 41 jaar en ben 16 jaar getrouwd: als ik uitga, hoef ik geen vent op te pikken. En toch ­kleedde ik me jarenlang alsof ik single was. Terwijl ik gewoon ­comfortabel wil kunnen dansen.

Wat was het beste boek van 2024? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Boek: This Is Me, de autobiografie van Katie Price. Film: Beetlejuice Beetlejuice, pret voor het hele gezin. Serie: ik herbekijk constant alle seizoenen van The Real Housewives of New York City. Seizoen 2 is het beste. Al was ook Baby Reindeer niet slecht. Artiest: Yves Deruyter blijft de beste deejay.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2024?

Het Albert Heijn-verspakket ‘Ovenschotel orzo met paprika’.

Wat was de mooiste plek die u dit jaar hebt ontdekt?

Het Maidstone Museum in het Britse Maidstone. Daar zie je een jaren 80-expo, maar net zo goed 19e eeuwse schilderijen, Gallo-Romeinse objecten, een drukpers en Japanse kunst. Alsof iemand lukraak allemaal toffe dingen bijeen heeft gezet.

Wie is voor u de persoon van 2024?

De stadsambtenaar van Leuven die al mijn meldingen doorstuurt naar de bevoegde diensten. Als hyperalerte burger meld ik veel: uitwerpselen van duiven op vuilnisbakken, een basketbalring die scheef hangt… Op weg naar school passeerde ik altijd trappen, die ik met mijn fiets niet kon nemen. Na mijn melding hebben ze daar nu een fietshelling geïnstalleerd. Dat maakt me elke dag intens gelukkig.

Hoe en met wie viert u kerstavond?

In imkerpak, met de hele familie.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

X. Ik kan evengoed op de parking van mijn werk in een rioolput schreeuwen.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Ja. Al ben ik meer fan van Hayu, voor Amerikaanse realityshows. En van VTM GO+.

Wat was de strafste sportprestatie van 2024?

De vijf stappen die je de partijvoorzitters ziet nemen naar de koning. Fysiek geen grote uitdaging, maar mentaal extreem: beide partijen slingeren constant tussen zich oppeppen en totale meltdown.

Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden?

Ja. Maar tot het zover is, genieten we beter van de kleine voordelen. Je kunt nu gewoon naar Duitsland op reis: daar is het ook warm, en goedkoper.

Wie wenst u snel verzoening toe?

Ketchup en mayonaise.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2025?

Dat het eindelijk gedaan is met al die zwerfcharcuterie. Struikelen over 100 gram salami op straat, préparé achter een struik… Mensen, houd uw charcuterie binnen.