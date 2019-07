We leven in politiek complexe en verwarrende tijden. Daarom vroeg Knack aan 30 bevoorrechte waarnemers suggesties voor boeken die licht in de duisternis kunnen brengen. Vandaag: Rolf Falter, historicus en auteur.

Meer boekentips voor deze zomer vindt u op knack.be/boekentips.

De strijd om de 16 (Hugo De Ridder, 1993)

Een week na de verkiezingen van 26 mei weer opgediept: het verhaal van hoe Zwarte Zondag, de eerste grote doorbraak van het Vlaams Blok op 8 november 1991, eindigde in de eerste regering-Dehaene van 7 maart 1992. Wie inspiratie zoekt voor analyses over post-26 mei kan er heel veel uithalen. De blijvende actualiteit van het boek zegt veel over het meesterschap van zijn auteur, de vorig jaar overleden Hugo De Ridder.

© GF

The Climate Casino. Risk, Uncertainty, and Economics for a Warming World (William Nordhaus, 2013)

In het heetst van de klimaatdiscussie dit voorjaar, kocht ik de vier jaar oude synthese van William Nordhaus, de Yale-professor die vorig jaar de Nobelprijs voor Economie ontving voor zijn analyses over de klimaatkwestie. Aanbevolen, want Nordhaus twijfelt er niet aan dat de opwarming van de aarde mee veroorzaakt wordt door de enorme hoeveelheden CO2 die wij als mensheid produceren, maar maakt een correct onderscheid tussen causale verbanden, verbanden die gebaseerd zijn op data-analyse (en wat je daar dus instopt) en detecteerbare risico's die te onvoorspelbaar blijven om er beleid op te baseren.

© GF

Die Getriebenen. Merkel und die Flüchtlingspolitik: Report aus dem Innern der Macht (Robin Alexander, 2017)

Al twee jaar oud, en helaas nog altijd niet vertaald, zelfs niet naar het Engels: het ontluisterende boek van Die Welt-journalist Robin Alexander (een hedendaagse Hugo De Ridder in Berlijn) hoe de regering van Angela Merkel - met Commissievoorziter Jean-Claude Juncker en zijn rechterhand Martin Selmayr als gewillige helpers - heel diffuus en onsamenhangend de migratiecrisis van 2015 aanpakte, surfend op het (snel wisselend) humeur van het publiek van het moment. Het leert vooral welke lange weg we nog moeten afleggen willen we ooit een begin van controle krijgen op de heel destabiliserende migratieproblematiek.