De politie van Sint-Niklaas heeft zondag even gezocht naar een man in camouflagepak die volgens getuigen gewapend was en mogelijk aanzien kon worden als de voortvluchtige terreurverdachte Jürgen Conings. Het bleek uiteindelijk om een visser te gaan wiens hengel in de rugzak verkeerdelijk was aanzien als een geweer. Dat bevestigt de lokale politie van Sint-Niklaas.

De man werd opgemerkt in een tankstation in de Kapelstraat omstreeks 9.30 uur zondagochtend, vlakbij het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas. Getuigen verwittigden de politie omdat ze het een verdachte situatie vonden, zeker omdat het hele land op zoek is naar Conings. De man reed met een scooter en droeg een camouflagepak. In zijn rugzak leek volgens de getuigen een geweer te zitten, wat uiteindelijk een vislijn bleek te zijn.

'We hebben de beelden bekeken, en inderdaad, het was niet te onderscheiden', bevestigt de hoofdinspecteur van de lokale politie. 'Maar we rukken liever een keer te veel dan te weinig uit.'

Zondagavond was er al een signalisatie van Jürgen Conings op station Brussel-Noord. Het treinverkeer mocht toen van 20.10 uur 21.40 uur niet stoppen in Brussel-Noord. Treinen konden het station wel nog altijd passeren. Het station werd ook een tijdlang geëvacueerd. Na een grondige doorzoeking van het station werd er geen enkele aanwijzing gevonden, bevestigt het federaal parket zondagavond.

'Geen reden tot paniek'

Omdat de zoekactie in het Nationaal Park Hoge Kempen naar Jürgen Conings geen resultaat heeft opgeleverd, werd het onderzoek door alle veiligheidsdiensten voortgezet en uitgebreid. Dat verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zondagmiddag in VTM Nieuws. 'Er is geen reden tot paniek', verzekerde ze.

De minister benadrukte dat Conings wapens heeft gestolen en de intentie heeft geuit om die te gebruiken tegen een aantal doelwitten, zoals virologen.

Het onderzoek naar de gewapende militair loopt intussen verder, aldus Verlinden, die omwille van het geheim van het onderzoek niets kwijt wil over de huiszoekingen die intussen plaatsgevonden hebben.

Verlinden erkende dat de afscheidsbrieven de indruk geven dat Conings alles goed voorbereid heeft, maar ze riep tegelijk op om op te letten bij het interpreteren van dergelijke afscheidsbrieven.

License to kill

Minister Verlinden zei ook 'volstrekt verrast' te zijn door de vele steunbetuigingen aan Jürgen Conings. Volgens haar moet men niet zomaar denken dat deze mensen de zaak niet begrepen hebben. Er moet voor haar onderzocht worden wat de oorzaak is van hun frustaties. Ook moeten de initiatiefnemers van de steunbetuigingen opgevolgd worden, want de vrijheid van meningsuiting heeft grenzen, stelde ze.

Een 'licence to kill' voor Jürgen Conings is er niet, beklemtoonde de minister nog, verwijzend naar de kritiek van supporters van de militair op vlucht op sociale media. 'Een "licence to kill" bij een confrontatie bestaat niet in ons systeem, dat is iets voor films', aldus Verlinden. 'Maar de politie zal in dat geval gepast optreden en uit zelfverdediging reageren.'

Federaal parket roept Conings op contact te zoeken met iemand die hij vertrouwt

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw roept Jürgen Conings op om contact op te nemen met iemand die hij vertrouwt. Van Leeuw deed die opvallende oproep aan het begin van de televisiejournaals van VRT en VTM - nooit eerder lanceerde het federaal parket zo'n oproep. Over het onderzoek zelf communiceert het federaal parket zondag niet.

Tegelijk roept Van Leeuw de bevolking op sereen te blijven en dit samen tot een goed einde te brengen. Hij wijst erop dat de afgelopen dagen bij de zoektocht tot nu toe geen slachtoffers gevallen zijn en dat er geen geweld gebruikt is. 'En dat is een zeer goede zaak.'

'We zijn de laatste dagen allemaal heel hard bezig geweest met deze zoektocht', zegt Van Leeuw nog. 'Op korte termijn is een grote zoekactie opgestart. Het leger, de politie en de veiligheidsdiensten zijn ingezet om de veiligheid van iedereen, en dus ook die van Jürgen Conings te garanderen. Er was heel veel mankracht nodig om zo'n uitgestrekt gebied op een veilige manier te doorzoeken.'

Het federaal parket had eerder zaterdag bekendgemaakt dat de zoekactie in het Nationaal Park vrijdagavond was afgerond. Vrijdagavond en zaterdagochtend waren er nog tien huiszoekingen, onder meer in de entourage van Conings. In het onderzoek naar de voortvluchtige Jürgen Conings is een onderzoeksrechter gevorderd voor poging tot moord in een terroristische context en voor inbreuken op de wapenwetgeving in een terroristische context.

Zaterdagavond werd ook duidelijk dat er internationaal naar de man gezocht wordt. Op de website van de internationale politieorganisatie Interpol prijken zijn naam en twee foto's.

'Verdacht mechanisme'

De 46-jarige Conings had onlangs bedreigingen geuit aan het adres van verschillende personen, onder meer aan viroloog Marc Van Ranst. Toen hij maandagavond niet naar huis terugkeerde en vervolgens dinsdag bleek dat hij onrustwekkende afscheidsbrieven had nagelaten en zware wapens had bemachtigd, werd alarm geslagen en begon een grootscheepse zoekactie naar de beroepsmilitair.

Dinsdagavond werd zijn wagen, met daarin vier M72 LAW-raketwerpers, teruggevonden aan het Dilserbos in Dilsen-Stokkem. Vrijdagmiddag liet het parket dan weten dat onderzoek aan de wagen een 'verdacht mechanisme aan het licht gebracht' had. Er wordt nu nog gewacht op het technische verslag van DOVO over het mechanisme dat werd aangetroffen in de auto.

