De doorzoeking van het Nationaal Park Hoge Kempen is vrijdagavond afgerond. Dat meldt het federaal parket zaterdag in een persbericht. De voortvluchtige militair, Jürgen Conings, is nog niet gevonden.

Het parket bevestigt ook dat vrijdagavond en zaterdagochtend tien huiszoekingen plaatsvonden, onder meer in de entourage van Conings.

Ook bij voormalige militair Tomas Boutens, die in 2014 veroordeeld werd tot vijf jaar cel voor zijn lidmaatschap van Bloed, Bodem, Eer en Trouw, vond een huiszoeking plaats. Dat schrijft hij zelf op Facebook. 'Ze zochten J. alsof die in mijn kast zit. Niet dus. Geen huiszoekingsbevel gekregen, geen lijst van inbeslaggenomen goederen gekregen, geen illegale voorwerpen aangetroffen', klinkt het. 'Pure repressie en pure pesterijen. En dan vraagt men zich af waarom steeds meer en meer mensen een bloedhekel aan deze staat krijgen... Ik begrijp J ineens véél meer dan enkele uren geleden.'

Er is ook een huiszoeking geweest in de woning van Jürgen Conings, maar over de inhoud daarvan gaf het parket geen commentaar.

Het parket wacht ook nog op het technische verslag van de dienst DOVO over de het 'verdacht mechanisme' dat werd aangetroffen in de wagen van de terreurverdachte.

In het onderzoek naar de voortvluchtige Jürgen Conings is een onderzoekrechter gevorderd voor poging tot moord in een terroristische context en voor inbreuken op de wapenwetgeving in een terroristische context.

Mogelijk zal het Nationaal Park Hoge Kempen in Maasmechelen in de komende uren weer open gaan, maar dat hangt af van de beslissing van de onderzoeksrechter. 'Dit zal samen met de onderzoeksrechter beslist worden in de volgende uren', zegt Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters.

