Wolvin Noëlla en wolf August verwachten welpen. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir maandag op haar Facebookpagina.

'Dankzij recente beelden van INBO - Instituut Natuur- en Bosonderzoek en Natuur en Bos kan ik met trots aankondigen dat wolvin Noëlla en wolf August wolvenwelpen verwachten! De geboorte van de welpen zal niet meer lang op zich laten wachten', aldus de minister.

De eerste weken na de geboorte zullen de wolven een onopvallend bestaan leiden. Een glimp van de welpen hoeven we dan ook pas na enkele maanden te verwachten, wanneer de jonge wolven mee op pad gaan binnen het territorium. 'Het rustgebied dat ik afbakende voor onze Vlaamse wolven, dat vooral bestaat uit ontoegankelijke militaire domeinen en uitgestrekte Limburgse natuurgebieden, doet zijn werk. De komende weken en maanden zal het gebied dan ook strikt bewaakt worden om te voorkomen dat de drachtige Noëlla niet hetzelfde overkomt als wolvin Naya. Laten we met z'n allen dan ook deze gebieden even vermijden en de wolven rust gunnen', schrijft Demir op Facebook.

De minister roept houders van schapen, geiten, alpaca's en ander kleinvee ook op om gebruik te maken van de subsidies via Natuur en Bos om hun dieren veilig af te schermen. 'Want samenleven met deze prachtige wolven is mogelijk, wanneer we de nodige ingrepen doen', besluit Demir.

