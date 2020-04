In ons land worden steeds meer wolven gespot, zowel ten noorden als ten zuiden van de taalgrens. In Wallonië mag men zelfs hopen dat een roedel in de maak is, nu de Duitse wolf Akéla op het plateau van de Hoge Venen het gezelschap heeft gekregen van een wolvin. Dat zegt de Vlaamse vereniging Landschap, die achter het initiatief Welkom Wolf zit.

De wolvin van de Hoge Venen is de eerste vrouwelijke wolf in Wallonië sinds bijna 200 jaar. Volgens de Waalse overheidsdienst Milieu is het dier van de Duits-Poolse lijn, net zoals Akéla. In de regio werden begin dit jaar nog twee mannetjes ontdekt, in Bütgenbach en Xhoffraix.

Zes wolven in totaal

In de Naamse Ardennen, in Assesse, is in februari ook nog een mannetjeswolf gespot, waarvoor er geen DNA-spoor is. Mogelijk gaat het om de wolf die in de zomer al in Havelange was opgedoken. Een al lang bekende wolf vertoeft op stabiele basis in de buurt van Ebly. Dat betekent dat op Waals grondgebied momenteel zes wolven vertoeven, met de mogelijkheid van een koppeltje. In Vlaanderen herinneren we ons Naya, die in mei 2019 gedood werd toen ze wellicht kleintjes in zich droeg. Er is momenteel ook het koppel August en Noëlla in Noord-Limburg, en de zwerver-zonder-naam die onlangs gezien werd in Herentals en Wiekevorst, in de provincie Antwerpen.

De wolvin van de Hoge Venen is de eerste vrouwelijke wolf in Wallonië sinds bijna 200 jaar. Volgens de Waalse overheidsdienst Milieu is het dier van de Duits-Poolse lijn, net zoals Akéla. In de regio werden begin dit jaar nog twee mannetjes ontdekt, in Bütgenbach en Xhoffraix.In de Naamse Ardennen, in Assesse, is in februari ook nog een mannetjeswolf gespot, waarvoor er geen DNA-spoor is. Mogelijk gaat het om de wolf die in de zomer al in Havelange was opgedoken. Een al lang bekende wolf vertoeft op stabiele basis in de buurt van Ebly. Dat betekent dat op Waals grondgebied momenteel zes wolven vertoeven, met de mogelijkheid van een koppeltje. In Vlaanderen herinneren we ons Naya, die in mei 2019 gedood werd toen ze wellicht kleintjes in zich droeg. Er is momenteel ook het koppel August en Noëlla in Noord-Limburg, en de zwerver-zonder-naam die onlangs gezien werd in Herentals en Wiekevorst, in de provincie Antwerpen.