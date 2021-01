opinie

'Westelijke Sahara? Ieder conflict moet geregeld worden door onderhandelen en een compromis'

Mohammed Ameur Ambassadeur van Marokko in België en Luxemburg

'De erkenning door de Verenigde Staten van Amerika van de Marokkaanse souvereiniteit over de Provincies van de Sahara past in de logica van een oplossing voor een conflict dat de regionale stabiliteit bedreigt en het partnerschap met Europa blokkeert', schrijft Mohammed Ameur, de ambassadeur van Marokko in België en Luxemburg.

Marokkaanse soldaten bewaken de stenen muur die het Marokkaanse gedeelte scheidt van dat van Polisario. (archieffoto)