De nieuwe Open VLD-Kamerfractieleider Vincent Van Quickenborne vindt dat de partijvoorzitters van MR, CD&V en Open VLD, een brug moeten slaan tussen PS en N-VA.

Dat zei hij vrijdag opRadio 1. De burgemeester van Kortrijk leidt sinds kort de Open VLD-fractie in de Kamer, nu Egbert Lachaert partijvoorzitter is geworden. Van Quickenborne liet vrijdagmorgen zijn licht schijnen over de vorming van een regering met een meerderheid in het parlement. Tot nu toe regeert het minderheidskabinet van Sophie Wilmès (MR, CD&V en Open VLD) met volmachten die gesteund worden door zeven oppositiepartijen, een formule die wellicht op haar laatste benen loopt.

Volgens Van Quickenborne moet de nieuwe Open VLD-voorzitter Lachaert samen met zijn collega's van CD&V (Joachim Coens) en van MR (Georges-Louis Bouchez) het initiatief nemen om een brug te slaan tussen N-VA en PS.

Momenteel voeren de voorzitters van PS en SP.A Paul Magnette en Conner Rousseau, gesprekken met andere partijvoorzitters. 'De socialisten hebben een snuffelronde gedaan en daaruit is nu gebleken dat het met Groen en Ecolo niet zal lukken', zei Van Quickenborne vrijdag.

Is er in een regering met PS en N-VA wel plaats voor Open VLD? De PS zegt al lang niet met N-VA én Open VLD in een regering te willen. 'Wij zijn onthecht als partij', zegt Van Quickenborne. 'Wij hebben geen schrik van de oppositie.'

