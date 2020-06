'Het zou onverantwoord zijn dat de regering zomaar ontslag neemt in september', zegt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert.

Het zijn drukke wittebroodsweken geweest voor Egbert Lachaert, die op 22 mei Gwendolyn Rutten opvolgde als voorzitter van de Vlaamse liberalen. Hij verzamelde een nieuw team om zich heen en pleegde overleg met haast al zijn collega-voorzitters. 'Tegen de new kid on the block praten ze al wat opener', bekent Lachaert. Die collega's zag hij afgelopen zaterdag al terug op de vergadering van de 'superkern', waarin de tien partijen zitten die de regering-Wilmès volmachten hebben gegeven. Daar werd een heel pakket maatregelen goedgekeurd. 'Een van onze prioriteiten was een akkoord voor de horeca, met onder meer de btw-verlaging. Ik dacht dat het daarop zou eindigen', zegt Lachaert.Jullie delen ook een cadeaucheque tot 300 euro en een railpass met tien gratis treinritten uit. Lorin Parys, ondervoorzitter van de N-VA, tweette daarop een foto van Sinterklaas. Egbert Lachaert: De N-VA zat ook mee aan tafel. Dat van die treintickets moet een doelgerichte maatregel zijn. Over de concrete uitwerking was er geen akkoord, dus dat moeten we nog bekijken. We gaan niet nodeloos belastinggeld uitgeven.De echte relanceplannen moeten nog volgen. Welke liberale accenten wilt u leggen?Lachaert: Het is logisch dat de overheid nu geld uitgeeft. We moeten de crisis zo kort mogelijk houden via doelgerichte stimulerende maatregelen. Bedrijven die perfect gezond waren voor de crisis en nog hinder ondervinden, zullen een beroep kunnen doen op steunmaatregelen. Als we nu besparen of belasten, maken we de economie helemaal dood.Laat mensen met een inkomen hoger dan 4500 euro extra bijdragen, stelt econoom Paul De Grauwe voor.Lachaert: Zoals ik al zei: als we nu nog meer gaan belasten, fnuiken we de economie. Tegelijkertijd moeten we de sociale gevolgen opvangen voor wie het moeilijk heeft. En daarom moeten er meer mensen aan de slag. Daarnaast is onze staatsstructuur te ingewikkeld. In Nederland is het overheidsbeslag lager, maar de dienstverlening niet slechter. Daar moeten we de komende jaren werk van maken. U bent het niet eens met diegenen die nu al een staatshervorming willen? Lachaert: Dat is kunst- en vliegwerk. Laten we ons huiswerk maken tegen 2024. De komende jaren zijn we volop bezig met het socio-economische herstel. Theo Francken (N-VA) hoopte in De Zondag op een 'historisch akkoord' met de PS. U mag toekijken als liberaal. Lachaert: Heel het land wacht al meer dan een jaar op dat akkoord. Ik heb vandaag geen indicaties dat het binnen handbereik zou zijn. We zullen zien. Hoe dan ook moeten we werken aan een volwaardige regering. Moet premier Sophie Wilmès (MR) het formatie-estafettestokje overnemen van Conner Rousseau (SP.A) en Paul Magnette (PS)?Lachaert: Grondwettelijk is dat de logische keuze. Deze regering heeft het vertrouwen, de koning kan nu niemand aanstellen. Ik denk dat de poging levensvatbaarder is als we vanuit het centrum vertrekken.Uw vicepremier Alexander De Croo zegt met de huidige regering voort te willen als er geen alternatief is tegen september. U wilde dan naar verkiezingen gaan.Lachaert: Het blijft aangewezen om een meerderheid te hebben tegen september. Maar ik begrijp dat Alexander zegt dat de regering niet zomaar ontslag zal nemen Dat zou onverantwoord zijn wanneer het land volop in een sanitaire en economische crisis zit.