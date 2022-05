Van der Straeten: ‘Belgische oliebevoorrading is verzekerd, ook na embargo’

Over de Belgische oliebevoorrading moeten we ons geen zorgen maken, ook niet als de Europese Unie een embargo op Russische olie doorvoert. Dat zegt het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) in een reactie aan Belga.

De Europese Commissie legde woensdagochtend een zesde sanctiepakket op tafel om Rusland te straffen voor de aanhoudende oorlog in Oekraïne. Daar zit een volledig invoerverbod op Russische olieproducten in, tegen eind dit jaar weliswaar. De lidstaten moeten het licht nog unaniem op groen zetten.

België zal zich daar niet tegen verzetten, bevestigt het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten. Hoewel ons land voor 30 procent van de olie-invoer afhankelijk is van Rusland, komt de bevoorrading niet in het gedrang. Dat komt omdat België havens heeft, waarlangs het olie uit andere landen kan invoeren. Bovendien kunnen de Belgische raffinaderijen alle types ruwe olie raffineren, wat niet voor alle Europese landen geldt.

Prijsstijgingen?

Het olie-embargo leidt mogelijk wel tot een prijsstijging, maar de woordvoerder van Van der Straeten verwacht dat de prijs op korte termijn kan stabiliseren omdat andere olieproducenten de productie zullen optrekken. Bovendien is de sector enigszins voorbereid, omdat het embargo op Russische olie al langer in de lucht hangt.

Premier Alexander De Croo benadrukte woensdag in De Ochtend op Radio 1 dat België de Europese Commissie zal vragen om met maatregelen te komen die de impact op burgers en bedrijven zo klein mogelijk houdt. ‘We moeten alles doen om die oorlog te stoppen, maar we moeten als Europese landen ook meer doen om onze burgers en bedrijven te beschermen.’