Twijfel over wettigheid van bepaalde premies bij Comité I

Verschillende juridische adviezen trekken de legitimiteit en wettigheid in twijfel van bepaalde premies die toegekend worden aan personeelsleden van het Comité I, het orgaan dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten. Dat bericht de krant Le Soir donderdag.

Sinds 2021 buigt het Comité I zich over verschillende bonussen die aan personeelsleden toegekend worden. Een advocatenkantoor werd in de arm genomen om de situatie te analyseren. Daaruit kwam naar voren dat een tiental premies onwettig is. De premies in kwestie worden vandaag nog steeds betaald. Er werd een tweede advocatenkantoor geconsulteerd en dat nuanceerde de adviezen van het eerste. Volgens het tweede kantoor zouden sommige premies behouden kunnen blijven, mits duidelijke motivering en mits de eraan verbonden taken ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Het Brusselse arbeidsauditoraat heeft volgens Le Soir een dossier geopend over de premies.