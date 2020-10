'Nee, we zullen niet slapend rijk worden', zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.

Het regeerakkoord voorziet in een grote staatshervorming, een strenger terugkeerbeleid voor mensen zonder wettig verblijf, een minimumpensioen van 1500 euro en forse investeringen in politie en veiligheid: het sluit allemaal aan bij het programma van Vlaams Belang. En toch applaudisseert voorzitter Tom Van Grieken niet voor Vivaldi. 'Ik heb nog nooit een regeerakkoord gelezen waar ik het met alles oneens was', zegt hij. 'De invoering van het snelrecht kunnen we steunen, en 11 juli als betaalde feestdag is een oude eis van ons. Maar als u een cheerleader van de regering zoekt, moet u bij de premier zijn.' Tom Van Grieken: Neem de staatshervorming: daarover zijn de Vivaldi-partijen het zelf niet eens. De CD&V wil meer Vlaamse bevoegdheden en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil terug naar een unitaire staat. Een strenger migratiebeleid vind ik oké, maar het regeerakkoord zegt geen letter over inperking van de instroom van migranten. Wie zijn huis wil dweilen moet eerst de kraan dichtdraaien. Een strenger terugkeerbeleid voor illegalen? Het op dat vlak slechter doen dan Theo Francken (N-VA) zou een huzarenstukje zijn. Illegalen op straat oppakken mag niet, want dat zijn bijna nazipraktijken. Woningbetreding mag ook niet, want daar zijn de groenen en de socialisten tegen. Waar ga je ze dan wel nog oppakken? Nee, dit regeerakkoord is als een Club Med-catalogus: er staan allerlei droombestemmingen in, maar wie gaat dat betalen? Bent u het ermee eens dat minderjarige asielzoekers niet meer mogen worden opgesloten? Van Grieken: Je moet een onmens zijn om kinderen op te willen sluiten. Maar gesloten asielcentra en opvanghuizen zijn geen gevangenissen, zoals men laat uitschijnen. Als je die boodschap verspreidt, weet elke illegaal met een kind dat hij hier safe zit tot zijn kind achttien is. Het minimumpensioen van 1500 euro stond ook in uw verkiezingsprogramma. Van Grieken: Wie zijn hele leven heeft gewerkt, moet een volwaardig pensioen krijgen. Ons voorstel was gefinancierd met de afschaffing van de transfers naar Wallonië en de factuur van de migratie, en met besparingen op het politieke systeem. Deze regering schuift de kosten door. De Vivaldi-partijen onderschatten hoe boos de Vlamingen nu zijn. Ze hebben massaal voor een rechtser beleid en meer Vlaanderen gekozen, en ze krijgen meer unitair België en meer migratie. Hoeveel winnaars van de verkiezingen zitten in deze coalitie? De N-VA als grootste partij en Vlaams Belang als grootste winnaar buitenspel zetten, is de mensen in hun gezicht uitlachen. De komende oppositiejaren moeten voor u zowat de gemakkelijkste tot dusver worden: zult u rustig wachten tot in 2024 de nieuwe VB-kiezers zullen toestromen? Van Grieken: Nee, we zullen niet slapend rijk worden. De verwachtingen over deze regering zijn zo laag dat het minste dat ze doet als grote overwinning zal worden voorgesteld. Het is een sinterklaasregering die cadeautjes wil uitdelen en de factuur zal doorschuiven naar volgende generaties Vlamingen. Reken maar dat Vlaams Belang daar stevig oppositie tegen zal voeren.