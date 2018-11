Sander Loones: 'Ik zou misschien liever een andere vlag groeten'

De 39-jarige Koksijdenaar, advocaat van opleiding, werkte van 2005 tot 2011 op de Federale Dienst Vreemdelingenzaken. Hij maakte daarna de overstap naar de studiedienst van N-VA waar hij zich vooral profileerde op asiel en migratie. In 2014 belandde hij als opvolger van Johan Van Overtveldt in het Europees parlement. Vorig weekend kwam de vraag van zijn voorzitter Bart De Wever om minister te worden.

In de krant De Zondag wuift Loones de analyse weg dat hij dit mandaat aangeboden kreeg, omdat hij West-Vlaming is. In die provincie scoorde N-VA immers minder goed op 14 oktober. Een nieuwe, sterke man naast Geert Bourgeois zou daar meer dan welkom zijn. 'Bart wou vooral iemand die de dossiers onmiddellijk in handen kan nemen. Ik kén het regeerakkoord, want ik heb het mee onderhandeld, en ik ken ook het defensiedossier. Dankzij het Europees parlement heb ik ook een internationaal netwerk kunnen opbouwen. Onder Steven Vandeput is eindelijk opnieuw fors geïnvesteerd in Defensie. Ik wil dat verderzetten.'

Loones liet ooit optekenen de grootste separatist van N-VA te zijn. Of dat zo blijft? 'Ik blijf overtuigd Vlaams-nationalist, en met mij vele partijgenoten. Tegelijk heb ik bijzonder veel respect voor onze militairen, die erg plichtsbewust instaan voor onze veiligheid. Het ene sluit het andere niet uit. Al zou ik misschien liever een andere vlag groeten. (lacht) Maar ik garandeer dat dat niets zal afdoen van mijn engagement.'

Loones verlaat nu het Europees parlement en wordt wellicht ook vervangen als ondervoorzitter van de partij, zo bevestigt hij. Of het ministerschap ook betekent dat hij in mei de federale lijst van N-VA trekt in West-Vlaanderen, wil hij niet bevestigen.

