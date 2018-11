Sander Loones vervangt Steven Vandeput als minister van Defensie en Ambtenarenzaken

N-VA draagt Europees parlementslid en nationaal ondervoorzitter Sander Loones voor als nieuwe federale minister van Defensie en Ambtenarenzaken. Dat meldt de partij vrijdagavond. Loones begint half november aan zijn taak. Hij vervangt Steven Vandeput, die burgemeester wordt in Hasselt.

Sander Loones zetelt sinds 2014 in het Europees parlement. Hij is ook ondervoorzitter van de partij. Daarvoor was de West-Vlaming al aan de slag bij de N-VA-studiedienst, waar hij 5 jaar geleden nauw betrokken was bij de federale regeringsonderhandelingen.

De 39-jarige Sander Loones wordt de jongste minister in de regering-Michel. Loones is afkomstig uit kustgemeente Oostduinkerke, een deel van Koksijde, waar hij nog woont. In oktober trok hij de N-VA-lijst in Koksijde.

'Sander is een echte West-Vlaming: een harde werker met weinig show en veel inhoud. Bij de regeringsvorming in 2014 was hij achter de schermen één van onze belangrijkste onderhandelaars en als nationaal N-VA-ondervoorzitter volgt hij het regeringswerk op de voet', zegt voorzitter Bart De Wever. 'Hij is daarmee de geknipte man om het werk van Steven Vandeput verder te zetten.'

Loones begint half november aan zijn taak. Hij vervangt Steven Vandeput, die zich vanaf dan zal voorbereiden op zijn burgemeesterschap in Hasselt. Hij wordt in het Europees parlement opgevolgd door de 28-jarige Ralph Packet uit Tervuren, de vroegere voorzitter van Jong N-VA. Wanneer Loones de eed aflegt, is nog niet duidelijk, al is dat ook voor de tweede helft van november klinkt het bij N-VA.