PVDA voor het eerst in bestuur: coalitie met SP.A in Zelzate

De twee partijen stellen zaterdag in Zelzate, met zowat 12.000 inwoners, hun bestuursakkoord voor.

De 30-jarige leerkracht en SP.A-lijsttrekker Brent Meuleman wordt burgemeester, zo meldt persagentschap Belga.

PVDA-lijsttrekker Geert Asman wordt eerste schepen en is bevoegd voor Sociale Zaken, Welzijn, Financiën en Begroting, Openbare Werken en technische dienst.

Het nieuwe schepencollege zal - naast een SP.A-burgemeester - bestaan uit twee SP.A'ers en twee PVDA'ers. Zo wordt ook parlementair medewerker (van Raoul Hedebouw, nvdr) Steven De Vuyst schepen voor PVDA. Hij krijgt de bevoegdheden Jeugd, Wonen, Milieu, Klimaat en Ontwikkelingssamenwerking. Voor SP.A worden Isabel Dellaert en Luc Van Waesberghe schepen. Het nieuwe college telt zo twee leden minder dan het huidige.

Meerderheid

SP.A en PVDA hebben een meerderheid in de Oost-Vlaamse industriegemeente, ook wel 'de meest linkse gemeente van Vlaanderen' genoemd. SP.A won, met 24,9 procent van de stemmen, 2 zetels bij de recente lokale verkiezingen en heeft nu 7 van de 23 zetels in de gemeenteraad. PVDA (22,9 procent) behield zijn 6 zetels.

Huidig burgemeester Frank Bruggeman, die met zijn lijst VLD-SD licht verloor maar wel de grootste partij bleef in Zelzate, moet dus plaatsruimen. Hij is niet te spreken over de coalitie tussen SP.A en PVDA en vergelijkt in een reactie een en ander met het doorbreken van het cordon sanitaire.

Meuleman spreekt dat tegen. 'Het signaal van de kiezer is duidelijk. We hebben gekozen voor een positief toekomstig project, gebaseerd op een gedeelde visie.'

Ook vanuit andere partijen kwamen er al afkeurende reacties.

Primeur

Het is voor het eerst dat de PVDA in België in een gemeentebestuur komt. In het district Borgerhout zit de partij sinds 2012 wel in een coalitie met SP.A en Groen, maar dat is een lager bestuursniveau.

De partij lukt dus wel in Vlaanderen wat in Brussel en Wallonië niet is gelukt. In Charleroi, Luik, Molenbeek en Herstal liepen coalitiegesprekken van de PVDA/PTB met de PS of Ecolo (Molenbeek) op niets uit.