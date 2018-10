PVDA verovert eerste zetels in verschillende steden

De partij van voorzitter Peter Mertens koos er bewust voor om niet overal op te komen, maar enkel daar waar - als een van de voorwaarden - de partij al minstens één jaar een goede werking kent. Dat moet zorgen voor een tragere, maar stabiele groei.

De grootste doorbraak komt er in Gent en Hasselt. In Gent zijn de resultaten nog niet volledig, maar wijst telling van een derde van de 91 bureaus omstreeks 21 uur op een stijging van 2,9 procent in 2012 naar circa 7 procent. De afdeling van lijsttrekker Tom De Meester heeft volgens de prognoses daarmee uitzicht op drie zetels in de gemeenteraad. In Hasselt verovert de partij onder leiding van kopman Kim De Witte zijn eerste twee zetels.

Ook in Leuven (Line De Witte), Mechelen (Dirk Tuypens) en Turnhout (Wout Schafraet) verovert de PVDA voor het eerst een zetel.

In Leuven volstond een zetel voor grote euforie. 'Ons verhaal slaat aan,' reageert Line De Witte. 'Meer dan 2.500 Leuvenaars hebben gekozen voor een stad op mensenmaat. Waar betaalbaar wonen een recht is voor iedereen en strijd tegen armoede primeert. Wij hebben die thema's op de kaart gezet en zullen dat de komende jaren blijven doen.'

In de Antwerpse gemeenteraad, waar de PVDA het verst stond voor deze verkiezingen, behoudt de partij haar vier zetels (van 8 naar 8,7 procent). Mertens verzekerde zich van 2835 voorkeurstemmen, goed voor de vierde plaats na Bart De Wever (16.599), Filip De Winter (4696) en Wouter Van Besien (2965).

Een uitzondering is Genk, daar verliest de PVDA van lokaal lijsttrekker Gaby Colebunders twee zetels in vergelijking met zes jaar geleden, van drie naar één.