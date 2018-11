Aftredende burgemeester Zelzate: 'Ook dit is doorbreken van cordon sanitaire'

Zaterdag stellen de lokale afdeling van SP.A en PVDA in Zelzate een bestuursakkoord voor. Zo komt PVDA voor het eerst in de meerderheid van een Belgische gemeente.

'Dit is een slechte zaak voor Zelzate en voor de rest van het land,' zegt Bruggeman in een reactie aan Belga. Hij ziet gelijkenissen met het doorbreken van het cordon sanitaire tegen het extreemrechtse Vlaams Belang.

'De Zelzatenaar heeft dit niet gewild,' zegt de burgemeester. Zijn VLD-SD verloor licht maar blijft wel de grootste partij in Zelzate. Maar na stevige winst voor SP.A en lichte winst bij PVDA hebben die partijen de voorbije weken in alle discretie over een bestuursmeerderheid onderhandeld.

Burgemeester Bruggeman is daar niet over te spreken. 'De partijprogramma's van PVDA en SP.A zijn onbetaalbaar', zegt Bruggeman daarover. 'Deze coalitie is gesloten uit rancune tegenover mijzelf en de mensen die voor mij werken'.

Bruggeman kondigt een oppositiekuur aan 'waarbij wij zeer kritisch zullen toekijken'.

De beslissing van de lokale SP.A-afdeling kan verregaande gevolgen hebben bij de verkiezingen van 2019, zegt Bruggeman. 'Wat hier in Zelzate gebeurt zullen de nationale partijvoorzitters John Crombez niet in dank afnemen', besluit Bruggeman.

Reacties

Ook vanuit N-VA werd al de vergelijking met het cordon sanitaire tegen extreemrechts gemaakt. Zo tweette Annick De Ridder: 'Wanneer extreemlinkse communisten van PVDA socialisten in het zadel kunnen houden, no problem. Extremisme is blijkbaar altijd "minder erg" ter linkerzijde. Verwerpelijk gewoon. Bah.'

Cordon sanitaire

Het cordon sanitaire werd eind de jaren 1980 in het leven geroepen door Jos Geysels van het toenmalige Agalev. Onder zijn impuls kwamen alle andere Vlaamse partijen overeen om een partij die het gelijkheidsbeginsel niet respecteert, concreet het toenmalige Vlaams Blok, te verhinderen om aan het beleid deel te nemen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1988 had het VB immers ongeveer één op vijf Antwerpse kiezers weten te overtuigen. Uiteindelijk zouden het echter vooral de verkiezingen van 24 november 1991 zijn, beter bekend onder de naam 'zwarte zondag', die ervoor zorgden dat het cordon sanitaire 'verankerd' werd.