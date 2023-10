Een échte vriend laat je nooit in de steek.

Frank Vandenbroucke vertelde mij onlangs tijdens een interview dat Conner Rousseau veel vriendschap had geïnvesteerd in Vooruit. Dat was een van de redenen waarom hij volgens Vandenbroucke zo’n goede voorzitter is. Ik dacht altijd dat vriendschap in de politiek, en zeker onder partijgenoten, niet bestond, dus ik kon me daar maar moeilijk iets bij voorstellen. Ondertussen weet ik: Vooruit is wel een héél hechte vriendengroep geworden.

Sinds Rousseau voor de zomer beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag hebben we vanuit de partij alleen maar blijken van diepe vriendschap gezien. Sommige media bliezen die zaken buiten proportie op, maar partijgenoten waren er dan weer wel heel snel bij om van een heksenjacht te spreken. Toen Rousseau verdacht werd van racistische dronkenmanspraat werd de vriendschap alleen maar inniger. Frank Vandenbroucke ging in De Zevende Dag de onverdedigbare stap verdedigen om via een rechter een, trouwens uitstekend, artikel uit Het Laatste Nieuws te houden en daarmee de krant te censureren. De professor veranderde voor een moment of twee in een partijpop.

Caroline Gennez, nog een hartsvriendin die Rousseau een plek in de regering-De Croo gaf, maakte het haar voorzitter nog iets meer naar zijn zin. ‘Wie drinkt eens niet een glas te veel?’ vroeg ze zich begin vorige week wel heel laconiek af op de cover van Dag Allemaal. Zonder veel kennis over het incident ging ze blind achter Rousseau staan. ‘Je moet het maar meemaken als jonge gast: vals beschuldigd worden van beledigende uitlatingen en dronkenschap’, zei ze verderop in het interview.

Vals beschuldigd, pardon?

Nadat Rousseau donderdag tijdens een verhoor duidelijk was gemaakt dat het niet louter valse beschuldigingen van racistische praat waren, deed hij tijdens een persconferentie zijn best om zich te excuseren. In de weekendkranten voerden partijleden vervolgens een toneeltje op waarin ze mochten doen alsof ze echt verontwaardigd waren, maar wel pas nadat de voorzitter zelf in een mail naar zijn leden had gezegd dat zo’n kritiek ‘oké’ was. Zelfs Caroline ‘wie drinkt eens niet een glas te veel’ Gennez scheen zich achter de schermen fors te hebben uitgesproken. Het heette binnen Vooruit dat Rousseau zijn krediet nu wel had verspeeld, en dat zoiets echt niet nog eens mag gebeuren. Wie gelooft dat? Een échte vriend laat je nooit in de steek. Zeker niet als die vriend de enige is die ervoor kan zorgen dat je straks weer verkozen raakt.

